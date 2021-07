Gmail a annoncé cette semaine que BIMI est entrant dans une capacité plus répandue, ce qui pour nous, consommateurs, signifie plus de logos au lieu de lettres lorsque vous voyez un nouvel e-mail apparaître dans votre boîte de réception.

BIMI est un indicateur de marque pour l’identification des messages, qui permet non seulement aux entreprises d’inclure un logo lorsqu’elles envoient des e-mails, mais améliore également la sécurité de vos messages. Selon Google, BIMI, « permet aux organisations qui authentifient leurs e-mails à l’aide de Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) – une norme pour fournir une authentification forte de l’expéditeur qui permet aux systèmes de sécurité d’effectuer un meilleur filtrage, séparant les messages légitimes des messages potentiellement falsifiés. ceux – pour valider la propriété de leurs logos et les transmettre en toute sécurité à Google. »

Je n’ai pas dit que ce serait intéressant, mais bon, les logos !

Vous pouvez voir BIMI en action ci-dessous. Le logo de BofA était un vieux B. Maintenant c’est le logo de BofA ! Vous verrez probablement de nombreuses entreprises intégrer cela dans leurs correspondances, alors soyez à l’affût.

// Gmail