Gmail a une nouvelle fonctionnalité intéressante qui indique quand un colis arrive

Cela devrait ajouter un peu de commodité avant la saison chargée des achats des Fêtes, car cela permet de voir plus facilement vos commandes sans avoir à parcourir tous vos messages.

Google annoncé récemment une nouvelle fonctionnalité de Gmail qui vous permet de suivre facilement les colis pour les articles que vous avez commandés. Et vous n’avez même pas besoin d’ouvrir l’e-mail pour voir quand le colis arrivera.

Gmail fournira, dans les semaines à venir, un petit indicateur vert dans votre boîte de réception indiquant quand un colis a été expédié et quand il devrait arriver. Si vous appuyez sur l’e-mail, vous verrez plus d’informations telles qu’un lien pour suivre le colis depuis l’expéditeur et les détails de la commande. Il fournira également l’état du colis avec des étiquettes indiquant, par exemple, “arrive demain” ou “livré aujourd’hui”. Il vous indiquera également s’il y a un retard.