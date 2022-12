‘GMA’ accueille TJ Holmes et Amy Robach, l’affaire présumée dévoilée

TJ Holmes a publié et supprimé un message crypté sur la fin des relations peu de temps avant sa prétendue liaison avec son Bonjour Amérique la co-vedette Amy Robach a fait la une des journaux.

L’homme de 45 ans GMA l’hôte serait allé sur Instagram plus tôt cette semaine pour télécharger une photo de sa loge qui disait: «Mettez fin à la relation et pleurez une fois. C’est mieux que d’être avec eux et de pleurer tous les jours.

Dans sa légende, Holmes a déclaré que c’était la “citation de la semaine”.

TJ a depuis supprimé ses comptes Instagram et Twitter après avoir été photographié en train de se prendre la main avec son compagnon Bonjour Amérique hôte, Robach, 49 ans. Les collègues – qui sont tous deux mariés à d’autres personnes – ont été vus en train de prendre un verre ensemble dans un bar de New York sur des images publiées par le Courrier quotidien le mercredi 30 novembre.

Selon la publication, les photos – qui incluent le couple se tenant la main et Holmes touchant les fesses de Robach alors qu’elle atteint le coffre d’une voiture – ont été prises lors de plusieurs sorties tout au long du mois de novembre.

Depuis la publication de ces photos, le couple n’a pas commenté publiquement l’état de leur relation, bien que Robach ait également supprimé son compte Instagram.