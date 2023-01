GMA abandonne TJ Holmes et Amy Robach, les hôtes envisagent de poursuivre

Parlez d’une grande ouverture et d’une grande fermeture ! Bonjour Amérique peut officiellement dire « au revoir » aux ancres prétendument adultères T. J. Holmes et Amy Robach.

Le couple est en pause depuis que leur relation supposée a fait la une des journaux alors qu’elle était mariée à d’autres personnes. Nous hebdomadaire rapports GMA supprimera définitivement TJ et Amy de l’hébergement de sa troisième heure, mais non sans un combat de la part des co-hôtes controversés.

“Amy et TJ sont sortis, une décision a été prise”, a confirmé une source. “Le réseau négocie avec eux leurs accords de sortie et une annonce.”

ABC a retiré TJ et Amy des ondes après leur retour au travail en couple

TJ et Amy sont revenus nonchalamment travailler en couple un jour après leur Les photos du PDA sont devenues virales, mais ABC a rapidement débranché la prise. Cadres de réseau les a enlevés de l’air en décembre. Bien que la relation “ne soit pas une violation de la politique de l’entreprise”, le président d’ABC News, Kim Godwin, a fait cette annonce parce que le désordre du petit matin est devenu une “distraction interne et externe”.

Une série d’hôtes temporaires, dont DeMarco Morgan et Rihannon Ally, ont remplacé GMA3. ABC aurait empêché TJ et Amy d’émettre pendant des semaines tout en examinant les détails de la relation. TJ était aussi enquête pour des affaires présumées sur le lieu de travail avec un producteur GMA et “au moins un autre membre du personnel”.

Si Holmes sortait avec d’autres collègues et violait la politique de l’entreprise avec le personnel qui travaillait sous lui, cela pourrait suffire à l’envoyer faire ses valises. Selon Page 6, ABC pourrait ne prévoir de licencier que la moitié du duo de jour.

“Ils n’ont pas encore été licenciés, mais je ne m’attends pas à ce que TJ revienne. Ils veulent qu’Amy reste et fasse partie des choses là-bas, mais probablement pas sur GMA3“, a déclaré une source.

Amy et TJ avocat prêt pour un procès s’ils perdent leur emploi

Alors qu’ABC décide quoi faire avec Amy et TJ, ils ont obtenu une représentation juridique sérieuse. Les collègues qui s’embrassent sont prêts à intenter des poursuites au cas où ABC News les empêcherait d’émettre ou les licencierait. TMZ rapporte qu’Amy a embauché un avocat des droits civiques à Hollywood Andrew Brettler, et TJ retenu Eric Georgesqui a représenté plusieurs célébrités dans des affaires très médiatisées.

Les ancres disent qu’elles ne sont pas seulement dans les limbes. Ils affirment qu’ABC les a tenus dans l’ignorance de la raison pour laquelle ils ne sont toujours pas de retour GMA3. Ils affirment que la pause contredit les annonces internes selon lesquelles il n’y aurait pas de mesures disciplinaires.

Peut-être que tout le monde a sous-estimé la durée des photos de TJ et Amy écorcher et sourire en public deviendrait viral. Les détectives de Twitter ont extrait plusieurs clips des co-animateurs mariés qui semblaient prouver qu’ils partageaient bien plus qu’un bureau de nouvelles.

Les avocats du poids lourd ont appelé ABC, affirmant que toute discipline du couple interracial serait une discrimination raciale flagrante.

“ABC a-t-il déjà utilisé la clause de morale ou de conduite pour licencier ou discipliner 2 adultes consentants à des niveaux égaux alors que les deux étaient blancs?” ont demandé les avocats.

Les plans supposés d’ABC de ne laisser partir que TJ semblent définitivement injustes à première vue. Cependant, Amy n’a pas d’antécédents d’infraction à la politique de l’entreprise avec ses subordonnés.

Pensez-vous que TJ Holmes et Amy Robach devraient retourner dans leur Bonjour Amérique organiser des concerts ?