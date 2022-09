GM vendra jusqu’à 175 000 véhicules électriques à Hertz jusqu’en 2027

General Motors a accepté de vendre jusqu’à 175 000 véhicules électriques à Hertz Global au cours des cinq prochaines années, ont annoncé mardi les sociétés.

L’accord prévoit que GM commencera à fournir des véhicules électriques tels que la Chevrolet Bolt EV et la Bolt EUV au géant de la location de voitures à partir du premier trimestre de l’année prochaine. Ces véhicules devraient être suivis par de nouveaux modèles de véhicules électriques équipés de la technologie de batterie Ultium de la société, tels que le Chevrolet Blazer, le Chevrolet Equinox et les véhicules des autres marques de GM.

GM devrait augmenter considérablement sa production de véhicules tout électriques au cours des prochaines années, à mesure que la production nord-américaine de voitures et de camions – ainsi que les cellules de batterie utilisées pour les alimenter – augmente. La société prévoit d’atteindre une capacité de production de 1 million de véhicules électriques en Amérique du Nord et en Chine, chacune, d’ici 2025.

GM est le dernier constructeur automobile à avoir conclu un tel accord avec Hertz après Tesla et Polestar, une startup de véhicules électriques soutenue par Volvo. Ces accords portaient respectivement sur 100 000 et 65 000 véhicules, faisant de l’accord de GM le plus important des trois.

“Notre travail avec Hertz est un énorme pas en avant pour la réduction des émissions et l’adoption des VE qui aidera à créer des milliers de nouveaux clients VE pour GM”, a déclaré la PDG Mary Barra. dit dans un communiqué.

Hertz a fait de l’augmentation de sa flotte de véhicules électriques une priorité après sa sortie de faillite il y a moins d’un an. L’entreprise endettée a été l’une des premières victimes de la pandémie de coronavirus, mais s’est depuis rétablie au milieu d’une demande croissante de problèmes de voyage et de chaîne d’approvisionnement. Les problèmes ont entraîné une baisse des stocks mais des bénéfices plus élevés pour les flottes de voitures de location.

Les actions de GM et de Hertz n’ont été relativement pas affectées par l’annonce. Les deux étaient en baisse mardi à midi dans un contexte de baisse plus large du marché.

Les investisseurs ont traditionnellement désapprouvé les constructeurs automobiles lorsqu’ils vendent de grandes quantités de véhicules à des flottes de location quotidiennes. En effet, les voitures et les camions vendus aux sociétés de location sont généralement vendus à prix réduit, ces offres étant utilisées pour réduire les stocks gonflés et augmenter le nombre total de livraisons de véhicules.

Cependant, les actionnaires et les analystes ont réagi favorablement aux constructeurs automobiles tels que Tesla vendant des véhicules électriques à Hertz, considérant cette décision comme un signe que les voitures électriques à batterie devenaient plus courantes.

Hertz vise à ce qu’un quart de sa flotte soit électrique d’ici la fin de 2024, tandis que GM a annoncé son intention de proposer exclusivement des véhicules électriques d’ici 2035.