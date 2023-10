GM va retarder la production de camions électriques dans son usine du Michigan

DÉTTROIT – Moteurs généraux a déclaré mardi qu’il retardait d’au moins un an la production de camions entièrement électriques dans une usine du Michigan afin de « mieux gérer les investissements en capital » et de mettre en œuvre des améliorations dans le but de rendre les nouveaux véhicules électriques plus rentables.

GM prévoit désormais de commencer la construction de ses véhicules électriques de nouvelle génération à Orion Assembly, dans la banlieue de Détroit, d’ici la fin de 2025, au lieu de l’année prochaine. L’usine produit actuellement des modèles Chevrolet Bolt EV, que GM cessera de produire à la fin de cette année.

Ce retard est le dernier signe de difficultés potentielles pour les projets ambitieux et multimilliardaires des constructeurs automobiles traditionnels visant à passer aux véhicules électriques. L’adoption des véhicules électriques, qui restent coûteux à produire et à acheter, a été plus lente que prévu.

« General Motors a confirmé aujourd’hui qu’elle reportera la conversion de son usine d’assemblage d’Orion à la production de camions électriques à la fin de 2025, afin de mieux gérer les investissements en capital tout en s’alignant sur l’évolution de la demande de véhicules électriques. De plus, nous avons identifié des améliorations techniques que nous mettrons en œuvre pour augmenter la rentabilité de nos produits », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Le changement de plan n’est pas lié aux négociations contractuelles en cours entre l’entreprise et le syndicat United Auto Workers, selon un porte-parole de GM. Cependant, les discussions controversées concernent les véhicules électriques, et les propositions contractuelles actuelles de l’entreprise devraient être plus chères que celles de l’année dernière. L’UAW, qui représente les travailleurs d’Orion Assembly, n’a pas immédiatement répondu aux commentaires.

Le retard de production remet en question les objectifs de GM en matière de véhicules électriques précédemment annoncés, notamment la production cumulée de 400 000 véhicules électriques en Amérique du Nord de 2022 à la mi-2024, qui avaient déjà été repoussés. GM a également pour objectif de proposer exclusivement des véhicules électriques grand public d’ici 2035.

Un porte-parole de GM n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant l’objectif de production de véhicules électriques de l’entreprise.

Les nouvelles versions électriques des Chevrolet Silverado et GMC Sierra qui étaient censées être produites à Orion Assembly seront assemblées à l’usine GM de Detroit, a indiqué la société. La production limitée du Silverado EV est en cours, tandis que celle du Sierra devrait débuter l’année prochaine.

Aux côtés du Silverado EV, Factory Zero construit actuellement le pick-up et le SUV GMC Hummer EV ainsi que la navette Cruise Origin.

En janvier 2022, GM a annoncé qu’il investirait 4 milliards de dollars pour convertir Orion Assembly afin de produire des camions électriques. L’usine devait être la deuxième usine d’assemblage américaine à produire exclusivement des véhicules électriques. GM a déclaré que la construction comprend une expansion significative des installations et de la capacité sur le site, y compris de nouveaux ateliers de carrosserie et de peinture et de nouvelles zones d’assemblage général et de batteries.

Environ 1 000 travailleurs horaires d’Orion Assembly auront la possibilité d’être transférés vers d’autres installations du Michigan jusqu’à ce que le réoutillage d’Orion Assembly soit terminé.