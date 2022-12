GM va installer des milliers de chargeurs de véhicules électriques dans l’Amérique rurale

CNN Affaires

General Motors va de l’avant avec des plans pour installer jusqu’à 40 000 chargeurs de véhicules électriques, principalement dans les régions rurales d’Amérique. Cela survient alors que GM prévoit de vendre exclusivement des véhicules de tourisme à zéro émission d’ici 2035.

Il ne s’agira pas de chargeurs rapides dits de “niveau 3” – du genre qui peut charger un VE à 80% de sa capacité de batterie en 30 minutes environ – mais de chargeurs de “niveau 2” plus lents, bien que relativement puissants. Ils iront dans des endroits où les conducteurs de véhicules électriques pourraient laisser leur véhicule garé pendant quelques heures, comme les parcs, les sites sportifs ou les quartiers commerçants du centre-ville. Les chargeurs seront équipés de prises de charge J1772 conformes aux normes de l’industrie qui peuvent être utilisées par la plupart des véhicules électriques, pas seulement les modèles GM (GM). Les véhicules Tesla (TSLA) pourront également utiliser les chargeurs avec un adaptateur.

Il existe actuellement environ 43 000 bornes de recharge de ce type en Amérique. Si les 40 000 unités sont installées, le programme de GM doublerait presque le nombre actuel de stations.

Jusqu’à présent, 1 000 concessionnaires GM se sont engagés à installer jusqu’à 10 chargeurs par concession. De nombreux propriétaires de concessions GM – ce sont des entreprises indépendantes – possèdent plus d’une concession. Les chargeurs ne seront cependant pas installés chez les concessionnaires eux-mêmes, mais dans toute la zone locale dans laquelle les concessionnaires sont basés.

Aujourd’hui, la plupart des véhicules électriques en Amérique sont vendus dans des zones côtières comme New York et la Californie. De même, les chargeurs de VE ont tendance à être davantage concentrés dans les zones urbaines et suburbaines du pays et autour des principales autoroutes où ils desservent les personnes conduisant d’une ville à l’autre. GM travaille avec ses concessionnaires, dont beaucoup se trouvent dans des zones rurales éloignées des grandes villes côtières, pour installer des chargeurs dans des zones qui ont tendance à en manquer.

Les concessionnaires vous aideront à sélectionner les emplacements pour placer les chargeurs dans leurs communautés. GM travaille avec la société de chargeurs EV Flo pour construire et installer les chargeurs. Les chargeurs porteront la marque Ultium, le nom de GM pour ses entreprises de véhicules électriques et de recharge, ainsi que le nom du concessionnaire qui a parrainé le lieu de recharge.

Mary Jo Wheeler de Wheelers Chevrolet GMC à Marshfieid, Wisconsin, a déclaré qu’elle avait travaillé avec le service d’ingénierie de la ville pour localiser les emplacements appropriés pour les chargeurs.

La plupart des propriétaires de véhicules électriques rechargent leurs véhicules à la maison pendant la nuit, mais les chargeurs accessibles au public sont largement considérés comme essentiels pour aider à vendre des véhicules électriques, car les gens veulent voir qu’ils ont d’autres possibilités de recharge. Wheeler a donné l’exemple du fils d’un résident local qui s’inquiétait de rentrer chez lui depuis Milwaukee, à 200 miles de là, dans son véhicule électrique Audi, car il n’y avait pas de chargeurs disponibles.

Les entrepreneurs locaux entretiendront les chargeurs, qui seront construits de manière robuste pour résister aux abus et aux tentatives de vandalisme, selon le PDG de Flo EV Charging, Louis Tremblay. Tremblay a indiqué que les abus et les tentatives de vandalisme sont des raisons courantes de rupture des chargeurs.

GM a refusé de dire combien il dépense pour ce programme particulier, mais cela fait partie d’un total de 750 millions de dollars que le constructeur automobile prévoit de dépenser pour l’infrastructure de recharge des véhicules électriques.