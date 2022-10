GM suspend temporairement la publicité sur Twitter après le rachat d’Elon Musk

Un panneau General Motors est vu lors d’un événement le 25 janvier 2022 à Lansing, Michigan. – General Motors créera 4 000 nouveaux emplois et en conservera 1 000, et augmentera considérablement la capacité de fabrication de cellules de batterie et de camions électriques.

DÉTROIT – Moteurs généraux suspend sa publicité sur Twitter après le rachat de la plate-forme de médias sociaux par Elon Musk, a déclaré vendredi la société à CNBC.

Le constructeur automobile de Detroit, un rival de Musk Tesla , a déclaré qu’il suspendait la publicité alors qu’il évaluait la nouvelle direction de Twitter. Il continuera à utiliser la plate-forme pour interagir avec les clients mais ne paiera pas pour la publicité, a déclaré GM.

“Nous nous engageons avec Twitter pour comprendre la direction de la plate-forme sous leur nouveau propriétaire. Comme c’est le cours normal des affaires avec un changement important dans une plate-forme médiatique, nous avons temporairement suspendu notre publicité payante. Nos interactions avec le service client sur Twitter se poursuivront, “, a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Sous la direction de Mary Barra, PDG de GM, la société de Detroit a été parmi les premiers constructeurs automobiles à annoncer des milliards de dollars de dépenses pour mieux concurrencer Tesla en matière de véhicules électriques.

D’autres constructeurs automobiles, y compris Moteur Ford , Stellantide et Alphabet Waymo, propriété de Waymo, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur son intention de suspendre la publicité ou de cesser d’utiliser la plate-forme de médias sociaux à la suite du rachat de Twitter par Musk pour 44 milliards de dollars.

Henrik Fisker, PDG de la startup EV Fisker Inc., a supprimé son compte Twitter plus tôt cette année lorsque le conseil d’administration de Twitter a accepté l’offre d’Elon Musk d’acheter l’entreprise et de la privatiser.

Elon Musk se vante depuis longtemps que Tesla ne paie pas pour la publicité traditionnelle, un coût qui s’est ajouté pour les marques des constructeurs automobiles traditionnels au fil des ans.

Au lieu de cela, Tesla récompense les personnes qui dirigent ou sont membres de clubs de propriétaires de Tesla ainsi que d’autres influenceurs des médias sociaux qui font la promotion des produits, des actions et du PDG Elon Musk de l’entreprise sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter et YouTube ainsi que sur les blogs de fans.

Ils bénéficient souvent d’un accès anticipé aux produits Tesla, comme le logiciel Full Self Driving Beta de l’entreprise, et reçoivent des laissez-passer pour les événements Tesla où la participation est limitée.

En septembre 2020, Tesla a pesé une proposition d’actionnaire visant à lancer une publicité stratégique et payante pour éduquer le public sur ses véhicules et son réseau de recharge. Le conseil d’administration de Tesla l’a déconseillé et les actionnaires ont voté avec le conseil d’administration contre le fait de commencer à payer pour les campagnes publicitaires traditionnelles.

Dans le rapport annuel de l’entreprise pour 2021, Tesla a écrit : « Historiquement, nous avons été en mesure de générer une couverture médiatique importante de notre entreprise et de nos produits, et nous pensons que nous continuerons à le faire. Une telle couverture médiatique et le bouche à oreille sont le courant. principaux moteurs de nos prospects et nous ont aidés à réaliser des ventes sans publicité traditionnelle et à des coûts de marketing relativement faibles.”

Il a signalé des coûts de marketing, de promotion et de publicité qui n’étaient pas significatifs pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 dans les documents financiers déposés auprès de la SEC.