Les commerçants choisissent leurs favoris dans l’espace automobile alors que la course aux véhicules électriques s’accélère.

Entre les constructeurs automobiles Ford et General Motors, GM semble avoir une configuration plus solide dans les charts, a déclaré vendredi le président et fondateur de Newton Advisors, Mark Newton, à « Trading Nation » de CNBC.

Wedbush a lancé vendredi une couverture de GM avec une note de surperformance, affirmant que la société devrait bénéficier d’une « renaissance de la croissance des véhicules électriques à Détroit ».

GM sous-performe Ford depuis le début de l’année, en hausse de seulement 40% par rapport au gain de 64% de Ford.

« Ces deux actions ont connu d’énormes montées en puissance au cours des 16 derniers mois », a déclaré Newton à plus de 200 % chacune. « Cependant, GM se distingue comme étant vraiment le favori clair entre les deux. »

Se référant à un graphique de ratio des performances de GM par rapport à celles de Ford, Newton a souligné que non seulement le ratio est survendu, mais qu’il vient d’atteindre une ligne de tendance clé qui suggère qu’il est temps d’acheter GM.