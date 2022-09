GM retarde le mandat de retour au bureau après la réaction des employés

DETROIT – General Motors contrôle les dégâts autour de ses plans de retour au travail après qu’un message du vendredi après-midi aux employés a provoqué des réactions négatives et de la confusion.

L’équipe de direction de l’entreprise a déclaré vendredi que les employés de l’entreprise seraient tenus de retourner sur les lieux physiques au moins trois jours par semaine, à compter de la fin de l’année, dans ce que l’entreprise a appelé une évolution de ses politiques actuelles de travail à distance.

Mardi, un deuxième message est revenu sur ce calendrier et a précisé que l’entreprise n’imposerait pas de journées spécifiques au bureau, laissant plutôt cette décision aux équipes individuelles.

“Notre plan a toujours été, et est toujours, de concevoir en collaboration la solution qui équilibre le mieux les besoins de l’entreprise avec les besoins de chacun d’entre vous”, lire le mémo, signé par la PDG Mary Barra et d’autres dirigeants, dont une copie a été consultée par CNBC.

Le message de suivi indique qu’aucun travailleur ne sera tenu de retourner dans ses bureaux avant le premier trimestre de l’année prochaine.

“Bien que nous ayons maintenu une culture hautement collaborative au cours des deux dernières années pendant une période très difficile, les avantages intangibles de la collaboration en personne vont être un facteur de succès critique alors que nous entrons dans une période de lancements rapides”, a déclaré le message de mardi. . “Cette évolution vise à être prêt pour la prochaine phase de notre transformation.”

Une porte-parole de GM a confirmé l’authenticité du message, affirmant qu’il cherchait à “apporter plus de précisions pour aider à répondre à certaines des questions et préoccupations que nous avons reçues”. Elle a déclaré que le moment du retour au pouvoir avait changé, mais “le plan global n’a pas vraiment changé”.

Les deux messages sont un changement radical par rapport aux règles flexibles de « travailler de manière appropriée » du constructeur automobile qui ont été annoncées par Barra et saluées par le constructeur automobile en avril 2021. La société l’a décrite comme une politique flexible et évolutive qui différera en fonction de l’employé, de la semaine et du projet. .

GM s’est excusé mardi pour le moment du message original et son imprécision et a déclaré que la communication précédente avait été envoyée après que certaines informations sur le plan de l’entreprise aient été partagées prématurément avec certains départements.

“Nous avons choisi de communiquer à l’échelle de l’entreprise avant d’avoir l’opportunité de collaborer plus largement sur le plan de mise en œuvre. Nous pensons que les avantages d’être transparents – même avec un calendrier sous-optimal et des détails partiels – l’emportent sur le risque de créer de la méfiance en vous faisant entendre l’information en second main”, lit-on dans le message du mardi.

GM a déclaré qu’il communiquerait plus d’informations à la fin du mois prochain, car la société a l’intention de passer les “prochaines semaines à continuer d’écouter vos commentaires afin que nous les intégrions dans nos plans de mise en œuvre”.