Les employés de la chaîne travaillent sur le châssis des camionnettes General Motors pleine grandeur à l’usine d’assemblage de Flint, le 12 juin 2019 à Flint, au Michigan. JEFF KOWALSKY / AFP / Getty Images

General Motors réduit la production des heures supplémentaires ce week-end dans deux usines d’assemblage américaines qui fabriquent ses camionnettes pleine grandeur très rentables en raison de la pénurie actuelle de puces à semi-conducteurs qui affecte l’industrie automobile mondiale. Les usines de Flint, Michigan et de Fort Wayne, Indiana, produisent un mélange de camionnettes pleine grandeur de la société, y compris les modèles Chevrolet Silverado et GMC Sierra 1500 ainsi que leurs frères et sœurs plus grands. C’est la première fois que le constructeur automobile de Detroit réduit les quarts de production pour ses camionnettes pleine grandeur en raison de la pénurie de copeaux qui dure depuis des mois. GM a considérablement réduit la production de ses usines de voitures et de multisegments en Amérique du Nord afin de donner la priorité aux puces pour les camionnettes ainsi que pour les VUS pleine grandeur de la société. Au total, GM élimine trois quarts de travail supplémentaires entre les deux usines samedi et dimanche. «Alors que nous continuons à gérer l’impact des semi-conducteurs sur nos usines, nous équilibrons la disponibilité des pièces avec notre capacité à fonctionner efficacement pendant toute la semaine», a déclaré GM dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

GM produit également les 1500 versions de la camionnette Silverado et Sierra dans une usine au Mexique. En plus des réductions de postes, GM a annoncé vendredi qu’il annulait les temps d’arrêt programmés les semaines du 28 juin et du 5 juillet dans toutes les usines américaines, à l’exception d’une usine de camions de taille moyenne dans le Missouri. GM espère que la production au cours de ces semaines, qui est traditionnellement connue sous le nom de période d’arrêt estivale, aidera à compenser la perte de production du premier semestre. Les changements interviennent un jour après que GM et Ford Motor ont annoncé leur intention de suspendre temporairement ou de prolonger les arrêts de plusieurs usines en Amérique du Nord. Le PDG de GM Mary Barra et le PDG de Ford Jim Farley devraient participer lundi à un sommet virtuel des PDG avec l’administration Biden pour discuter de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont des composants clés dans la fabrication automobile et sont utilisés, entre autres, dans les systèmes d’infodivertissement, de direction assistée et de freinage. Alors que plusieurs usines ont fermé leurs portes l’année dernière en raison de Covid, les fournisseurs ont détourné les semi-conducteurs des constructeurs automobiles vers d’autres industries, créant une pénurie après que la demande des consommateurs soit revenue plus forte que prévu. Les pièces automobiles peuvent contenir plusieurs tailles et différents types de puces.