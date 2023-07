GM redessine le multisegment Chevy Traverse et ajoute une technologie de conduite mains libres

LANSING, Michigan – Moteurs généraux a dévoilé lundi une version redessinée de son populaire multisegment Chevrolet Traverse avec une apparence plus semblable à celle d’un camion qui, espère la société, attirera de nouveaux acheteurs.

L’extérieur de la Chevy Traverse 2024 présente un design plus sculpté que le modèle sortant plus lisse. Il ajoute également un modèle Z71 inspiré du tout-terrain à la gamme et comprend un nouveau moteur, un intérieur redessiné – y compris un écran tactile couleur standard de 17,7 pouces de diagonale – et des fonctionnalités de sécurité et de commodité supplémentaires, comme le kit mains libres Super Cruise du constructeur automobile. système d’aide à la conduite sur autoroute.

Le Traverse est historiquement l’un des véhicules les plus vendus de GM, dépassant généralement plus de 100 000 unités par an. Au cours du premier semestre de cette année, le plus grand multisegment n’a suivi que les camionnettes pleine grandeur du constructeur automobile, la berline Chevy Malibu et le plus petit multisegment Chevrolet Equinox en termes de ventes.

« Notre nouveau Traverse est conçu et fabriqué pour agir et ressembler davantage à un VUS », a déclaré le vice-président de Chevrolet, Scott Bell, dans un communiqué. « Mené par le tout nouveau Z71, le Traverse 2024 s’appuie sur le succès de son prédécesseur et nous permettra sans aucun doute d’être dans plus d’entrées de clients. »