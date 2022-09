GM prospère au festival “Made In America” ​​et promeut la durabilité

Fabriqué en Amérique!

General Motors (GMC, Buick, Cadillac et Chevrolet) prend au sérieux la construction d’un avenir sûr et durable et s’est engagé à ne vendre que des véhicules électriques d’ici 2035 dans un geste audacieux qui a représenté un changement sismique dans l’industrie automobile.

Une initiative de 35 milliards de dollars, la société légendaire est passée à l’avant-garde de l’électrification, de la durabilité et de l’accessibilité, en bonne place dans ses activations immersives au festival “Made In America” ​​à Philadelphie.

“General Motors et le festival Made in America sont à l’intersection de la technologie, de la musique et de la culture”, a déclaré Tarshena ArmstrongDirectrice Marketing et Développement Diversité. “C’est une opportunité pour nous de représenter la communauté non représentée en partageant notre avenir d’être l’entreprise la plus inclusive au monde, notre avenir tout électrique et notre engagement triple zéro de zéro accident, zéro émission et zéro congestion.”

Avec le festival le plus diversifié sur le plan culturel en toile de fond, GM a présenté son nouveau HUMMER EV 2023 – un supertruck tout électrique révolutionnaire – et sa batterie Ultium (avec une autonomie estimée à 329 miles) tout en faisant progresser son engagement zéro accident, zéro émission et zéro congestion .

D’une progressivité impressionnante, GM a prospéré à l’intersection des véhicules électriques, de la technologie, de la musique et de l’art avec son élévateur Ultium Lounge doté d’un mur de verdure en mousse, de cocktails D’USSE fluides et d’une vue imprenable sur la scène principale (où nous avons regardé Mauvais lapin font balancer des mers de gens de façon incontrôlable).

Au cœur de Benjamin Franklin Parkway, les festivaliers pouvaient explorer le nouveau HUMMER EV 2023, créer des boutons personnalisés, recharger leur téléphone, profiter d’une grande roue et admirer de superbes œuvres d’art sur le capot réalisées par des artistes talentueux de partout au pays.

Récemment, GM s’est associé à Secret Walls et à quatre artistes extraordinaires qui ont peint leur hotte sur une hotte pour la charité dans le cadre de la campagne super cool Neighbor Hoods.

Dans l’ensemble, “Made In America” ​​à la manière de GM a été une expérience incroyable et une autre victoire pour une entreprise qui comprend la diversité, l’audace créative et l’hospitalité.