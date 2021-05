GM prévoit de proposer des véhicules autonomes aux consommateurs cette décennie

« Plus tard dans la décennie, je crois, et il reste encore beaucoup à faire, mais je pense que nous aurons des véhicules personnels autonomes », a-t-elle déclaré mercredi aux investisseurs lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de la société.

GM a une approche à deux volets concernant ces systèmes. Cruise dirige le développement de véhicules entièrement autonomes, tandis que le constructeur automobile étend son système avancé d’assistance au conducteur Super Cruise à 22 véhicules d’ici 2023. Barra a déclaré que l’objectif de Super Cruise est à terme d’offrir la conduite mains libres dans 95% des conditions de conduite.

«Les deux voies sont très importantes car la technologie que nous mettons sur les véhicules aujourd’hui, je pense, les rend plus sûrs et ravit les clients, et va nous donner une opportunité de revenus d’abonnement», a-t-elle déclaré mercredi. «Et puis le travail ultime que nous faisons chez Cruise qui est entièrement autonome ouvre vraiment plus de possibilités que je ne pense que nous pouvons en ligne aujourd’hui.»

Super Cruise permet actuellement la conduite mains libres sur plus de 200 000 miles d’autoroutes pré-cartographiées aux États-Unis et au Canada. D’autres systèmes, en particulier le pilote automatique de Tesla, offrent de plus grandes capacités mais obligent les conducteurs à «s’enregistrer» en touchant le volant.

Les principales différences entre Super Cruise et Autopilot sont que le système de GM comprend une caméra infrarouge orientée vers le conducteur pour surveiller l’attention et les routes pré-cartographiées qui fonctionnent avec un radar, des capteurs et des caméras embarqués pour conduire le véhicule.