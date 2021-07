GM poursuit Ford pour le nom de la technologie mains libres

General Motors a annoncé samedi matin avoir poursuivi Ford Motor Co. pour le nom de la nouvelle technologie de conduite mains libres de Ford : BlueCruise.

En avril, Ford a présenté son système de conduite sur autoroute mains libres BlueCruise. Ford a déclaré à ce moment-là que BlueCruise prendrait la route dans quelques mois alors que les téléchargements en direct installeraient le système dans des milliers de camionnettes F-150 2021 déjà vendues et de VUS électriques Mustang Mach-E.

Ford a déclaré qu’un abonnement de 600 $ offrirait aux propriétaires de véhicules déjà équipés du matériel BlueCruise une mise à jour qui permet une conduite mains libres sur 100 000 miles d’autoroutes divisées aux États-Unis et au Canada. Ford s’attend à ce que plus de 100 000 véhicules équipés de BlueCruise soient sur la route d’ici la fin de l’année.

Le problème est que GM pense que le nom ressemble beaucoup à sa technologie de conduite mains libres appelée Super Cruise, qui a fait ses débuts en 2017.

De plus, GM a sa filiale de conduite automatisée Cruise, basée en Californie, qui développe des voitures autonomes.

Au cours des dernières semaines, les constructeurs automobiles ont eu des « conversations de bonne foi » sur l’utilisation par Ford du surnom de BlueCruise, a déclaré une source proche des pourparlers qui a refusé d’être nommée car il n’était pas autorisé à partager cette information avec les médias. Dans le cadre de ces conversations médiatisées, il y avait une date d’expiration à laquelle chaque société pouvait intenter une action en justice et cette date était 00h01 le 24 juillet.

GM a intenté une action en contrefaçon de marque contre Ford devant le tribunal de district américain de Californie du Nord. La personne a dit que c’était un dernier recours; GM espérait parvenir à un accord avec Ford.

The Free Press, qui fait partie du réseau USA TODAY, a obtenu une copie du procès peu de temps après que GM a déclaré qu’il avait été déposé, et dans un communiqué suivant le dépôt, GM a déclaré : « La technologie d’assistance au conducteur mains libres Super Cruise de GM a été annoncée en 2012 et est utilisé commercialement sur le marché depuis 2017. Notre filiale de conduite autonome détenue majoritairement, Cruise, est en activité depuis 2013. Alors que GM espérait résoudre à l’amiable l’affaire de contrefaçon de marque avec Ford, nous n’avons eu d’autre choix que de vigoureusement défendre nos marques et protéger l’équité que nos produits et notre technologie ont gagnée au cours de plusieurs années sur le marché. Comme il s’agit d’un litige en cours, nous n’avons pas d’autres commentaires pour le moment. »

Dans le procès, GM a déclaré: « Ford savait exactement ce qu’il faisait. Si Ford voulait adopter une nouvelle marque unique, il aurait facilement pu le faire sans utiliser le mot « Cruise », comme le montre la marque de Ford pour le même technologie de conduite automatisée dans leurs modèles de voitures de luxe : Ford a qualifié cette même amélioration de son système de conduite automatisée dans les modèles de luxe, tels que la Lincoln, de la fonctionnalité « ActiveGlide ».

GM demande des dommages-intérêts et que Ford reçoive l’ordre de cesser d’utiliser le nom.

En réaction au procès, le porte-parole de Ford, Mike Levine, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique : « Nous pensons que la réclamation de GM Cruise est sans fondement et frivole. C’est pourquoi BlueCruise a été choisi comme nom pour la prochaine évolution de l’Ovale bleu du régulateur de vitesse adaptatif intelligent de Ford, qui intègre des zones bleues mains libres et d’autres fonctionnalités avancées de régulateur de vitesse.

Levine a déclaré que GM n’avait eu aucun problème avec d’autres noms de «croisière» tels que Robocruise, la marque de commerce de RoboCars, Smart Cruise Control avec Hyundai et Active Cruise Control avec BMW.

Ce n’est pas la première fois que GM poursuit un concurrent de Detroit. En novembre 2019, GM a poursuivi Stellantis, alors appelé Fiat Chrysler Automobiles, en vertu des lois fédérales sur le racket. GM a allégué que la FCA d’alors avait coûté des milliards de dollars à GM en corrompant les négociations syndicales au cours de la dernière décennie. En réaction, la FCA a qualifié l’effort de « tentative sans mérite de détourner l’attention » des propres défis de GM.

GM a également allégué que l’ancien patron de la FCA, Sergio Marchionne, avait autorisé des pots-de-vin et conspiré avec l’UAW pour « prendre effectivement le contrôle de GM par le biais d’une fusion ».

Cette affaire reste devant la Cour d’appel du sixième circuit après avoir été rejetée par un juge de la cour fédérale de Détroit en juillet 2020.

Vendredi, GM a annoncé que Super Cruise ajoutera la possibilité de tracter des remorques et un dépassement 100% automatisé lorsque vous arriverez sur un véhicule plus lent sur les camionnettes légères et lourdes GMC Sierra de l’année modèle 2022.

Super Cruise, qui combine des capteurs et une carte extrêmement précise des routes à accès limité aux États-Unis et au Canada, n’était jusqu’à présent disponible que sur les Cadillac haut de gamme. Seule la Cadillac Escalade le propose pour le modèle 2021.

En plus du Sierra, les modèles 2022 du pick-up pleine grandeur Chevrolet Silverado, des berlines sport Cadillac CT4 et CT5 et du pick-up GMC Hummer EV offriront Super Cruise. Ce sera sur un total de 22 véhicules d’ici la fin de 2023, y compris le prochain SUV Hummer et les véhicules électriques Cadillac Lyriq.

