DETROIT: Les actions de General Motors Co ont bondi mardi à leur plus haut niveau depuis l’introduction en bourse de la société après la faillite en 2010, alors que le constructeur automobile a annoncé son entrée dans le secteur des véhicules de livraison électriques en pleine croissance.

Après que la directrice générale, Mary Barra, ait présenté les plans pour la livraison des premiers fourgons commerciaux BrightDrop de GM à FedEx plus tard cette année, les actions de GM ont atteint 48,95 $ dans les échanges du matin, poussant la capitalisation boursière de l’entreprise à plus de 68 milliards de dollars.

La nouvelle activité de livraison BrightDrop mettra GM carrément en concurrence dans le secteur commercial avec son rival interurbain Ford Motor Co, ainsi que des startups telles que Rivian, Arrival et Canoo qui développent des véhicules utilitaires électriques pour des clients allant d’Amazon à Hyundai Motor.

Alimenté en partie par le COVID-19[feminine pandémie, GM estime que le marché américain de la livraison de colis et de nourriture passera à plus de 850 milliards de dollars d’ici 2025. C’est un secteur que le leader des ventes de VE, Tesla, n’a pas encore percé.

Barra a déclaré que BrightDrop offrirait aux clients de livraison et de logistique tels que FedEx une gamme de produits et de services qui tirent parti de l’expertise du constructeur automobile en matière d’électrification et de gestion de flotte.

Le BrightDrop EV600 utilisera une version du système de batterie Ultium de GM qui alimentera de nombreux futurs véhicules électriques de la société, y compris le pick-up Hummer EV et le crossover Cadillac Lyriq.

Barra a présenté BrightDrop dans un discours d’ouverture en ligne lors du salon annuel de la technologie et des gadgets du CES.

Dans le cadre de la présentation de Barra, le chef du design de GM, Mike Simcoe, a organisé un dévoilement virtuel de deux concepts Cadillac alimentés par batterie: une voiture volante et une navette carrée à portes coulissantes. Simcoe a déclaré que Cadillac travaillait également sur un biplace électrique de luxe.

Lors d’un briefing avant le salon, Pam Fletcher, vice-présidente de GM de l’innovation mondiale, a déclaré que le BrightDrop EV600 est une grande camionnette de livraison spécialement conçue qui aura une autonomie de 400 km entre les charges, avec une longue liste de fonctions de sécurité avancées et connectivité Internet intégrée.

Contrairement à Cruise, la start-up autonome de San Francisco détenue majoritairement par GM et qui développe une entreprise de robotaxi, BrightDrop ne prévoit pas d’exploiter sa propre flotte de véhicules. Il se concentrera sur la fourniture de fourgons électriques et de services associés aux clients commerciaux.

Une source familière avec les détails de l’EV600 a déclaré qu’il partagera l’architecture de base du soubassement avec le Hummer EV et une variété d’autres gros camions et SUV GM qui arriveront sur le marché au cours des trois prochaines années.

Les 500 premières unités iront à FedEx d’ici la fin de l’année, les livraisons à d’autres clients commençant au début de 2022, a déclaré Fletcher.

La famille de fourgons commerciaux BrightDrop pourrait éventuellement inclure un modèle plus petit conçu pour les livraisons à moyenne distance et un modèle plus grand conçu pour un chargement et un déchargement rapides, a-t-elle déclaré.

En novembre, GM a déclaré qu’il mettrait au défi Tesla avec une augmentation des dépenses et des objectifs de production de véhicules accélérés. L’investissement plus élevé sera financé par une production accrue de camionnettes et de SUV.

GM a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter les dépenses en véhicules électriques et autonomes à 27 milliards de dollars d’ici 2023, en hausse de 35% par rapport aux plans précédemment divulgués. Le constructeur automobile de Detroit proposera 30 véhicules électriques dans le monde d’ici 2025 et souhaite dépasser les ventes annuelles de 1 million de véhicules électriques en Chine et aux États-Unis d’ici là.