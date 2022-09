GM parie sur l’Equinox électrique pour lancer «l’adoption massive» des véhicules électriques

Chevrolet Equinox EV 3LT 2024 GM

DETROIT – La deuxième chance de General Motors de s’imposer comme un leader du marché de masse des véhicules tout électriques devrait commencer l’année prochaine avec l’arrivée du Chevrolet Equinox EV. Le multisegment tout électrique devrait être mis en vente aux États-Unis l’automne prochain, à partir d’environ 30 000 $ – un niveau de prix que de nombreux constructeurs automobiles n’ont pas été en mesure d’atteindre car le coût de construction des véhicules électriques et des batteries nécessaires pour les alimenter continue de monter. Les dirigeants de GM s’attendent à ce que l’Equinox 2024 EV, officiellement dévoilé jeudi, devienne un vendeur à volume élevé pour le constructeur automobile de Detroit, alors qu’il passe à proposer exclusivement des voitures et des camions électriques d’ici 2035. “Nous pensons que c’est notre grande opportunité ici pour vraiment commencer à obtenir une adoption massive, et nous avons cette attente avec le prix; le volume que nous prévoyons de faire”, a déclaré Scott Bell, vice-président mondial de Chevrolet, lors d’un point de presse. . “Cela change la donne pour nous et pour l’industrie.”

Bell a déclaré que la production d’Equinox EV à l’usine GM de Ramos Arizpe au Mexique augmentera progressivement dans les années à venir. L’Equinox EV devrait rejoindre les versions électriques du pick-up Silverado, du SUV Blazer et des modèles Bolt EV et EUV moins chers et plus petits pour Chevrolet. La PDG de GM, Mary Barra, a déclaré l’année dernière que le constructeur automobile de Detroit pouvait “absolument” rattraper le leader de l’industrie Tesla dans les ventes de véhicules électriques aux États-Unis d’ici 2025. Ces plans incluent plus d’un million d’unités de capacité de production de véhicules électriques en Chine et en Amérique du Nord, chacune, d’ici là. .

Prix ​​de vente ?

Le prix de départ prévu de l’Equinox EV à environ 30 000 $ est inférieur à la moitié du prix de transaction moyen de plus de 66 000 $ des véhicules électriques actuellement en vente, selon Cox Automotive. Le prix aligne également l’Equinox sur les multisegments/SUV ​​compacts à essence à un prix moyen de 35 300 $, selon la société de recherche et de prévision automobile. “Un Equinox électrique est important pour GM car il s’agit d’un modèle à haut volume dans le segment le plus populaire de l’industrie”, a déclaré Michelle Krebs, analyste exécutive chez Cox. “Nous savons d’après nos études que le prix des véhicules électriques est le principal obstacle à l’adoption des véhicules électriques avec une autonomie et une infrastructure de recharge en baisse. “Les véhicules électriques abordables sont essentiels à la prolifération des véhicules électriques.”

Chevrolet Equinox EV 3LT 2024 GM

La Chevy Bolt, qui a été mise en vente en décembre 2016, devait être le premier véhicule électrique abordable et grand public de GM, mais ses ventes annuelles n’ont pas encore dépassé les 25 000 – loin des ventes grand public telles que l’Equinox à essence à des centaines de milliers d’unités par an. “La Bolt a connu un succès modéré, mais n’a jamais vraiment été conçue comme un modèle de véhicule électrique à grand volume”, a déclaré Paul Waatti, responsable de l’analyse de l’industrie chez AutoPacific. “Le design funky et le positionnement sur le marché nécessitent un peu un acheteur unique.” L’Equinox EV entrera sur un marché beaucoup plus vaste que les modèles Bolt plus petits. Le nouveau multisegment est propulsé par la plate-forme de véhicule électrique Ultium de nouvelle génération de GM, qui devrait permettre davantage de technologies et de capacités par rapport à la technologie de batterie sortante des modèles Bolt.

Chevrolet Equinox EV 1LT 2024 GM

Équinoxe EV

L’Equinox EV devrait offrir entre 250 miles et 300 miles d’autonomie, selon le modèle et la batterie. Un Equinox à traction avant standard devrait offrir 210 chevaux et 242 pieds-livres de couple, avec des modèles à traction intégrale atteignant 290 chevaux et 346 pieds-livres de couple. Malgré son nom, l’Equinox EV partage peu ou rien avec le modèle à essence traditionnel. Il a plus en commun avec le Chevrolet Blazer récemment dévoilé, qui utilise également Plate-forme et batteries Ultium de GM.

Chevrolet Equinox EV 1LT 2024 GM