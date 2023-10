GM obtient une nouvelle ligne de crédit de 6 milliards de dollars alors que la grève de l’UAW coûte 200 millions de dollars

DÉTTROIT – Moteurs généraux a obtenu une nouvelle ligne de crédit de 6 milliards de dollars alors que le constructeur automobile se prépare à de nouvelles grèves du syndicat United Auto Workers.

« La facilité que nous avons annoncée aujourd’hui est une ligne de crédit de 6 milliards de dollars que je pense prudente à la lumière de certains messages que nous avons entendus de la part de certains dirigeants de l’UAW selon lesquels ils ont l’intention de faire traîner cela pendant des mois », a déclaré le directeur financier Paul. Jacobson a déclaré à Phil LeBeau de CNBC dans une interview sur « Halftime Report ».

Les frappes ciblées ont déjà coûté au constructeur automobile 200 millions de dollars au cours du troisième trimestre, a déclaré GM mercredi.

Un porte-parole de GM a déclaré que le coût de la grève de 200 millions de dollars est dû à une perte de production sur le volume des ventes en gros, en grande partie due à la grève initiale de l’UAW le 15 septembre dans l’usine de camions de taille moyenne et de fourgonnettes pleine grandeur de GM à Wentzville, dans le Missouri. La grève s’est depuis étendue aux installations de pièces détachées et de distribution de GM dans tout le pays et, depuis vendredi dernier, à une usine de crossover au centre du Michigan.

À la suite de la grève dans le Missouri, GM a également fermé son usine d’assemblage de Fairfax au Kansas, où elle construit le SUV Cadillac XT4 et la berline Chevrolet Malibu, et a licencié près de 2 000 travailleurs.

Mary Barra, PDG de GM, ainsi que Moteur Ford Le PDG Jim Farley a publiquement critiqué le président de l’UAW, Shawn Fain, et la stratégie de grève du syndicat, affirmant que Fain n’était pas réellement intéressé par la conclusion d’accords pour 146 000 travailleurs avec GM, Ford et la société mère de Chrysler. Stellantis .