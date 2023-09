GM, les concessionnaires et les clients de Stellantis sont confrontés à une diminution des pièces à mesure que la grève de l’UAW s’étend

23 septembre (Reuters) – Les travailleurs américains de l’automobile ont étendu leur grève vendredi avec une cible claire de détresse : les concessionnaires qui vendent et entretiennent des véhicules GM et Stellantis.

La vente et l’installation de pièces détachées constituent l’un des secteurs les plus rentables du secteur automobile, mais c’est également l’un des plus vulnérables, car l’industrie dépend des expéditions juste à temps. La stratégie consistant à étouffer la livraison des pièces augmente les problèmes pour certains concessionnaires qui affirment qu’il était déjà difficile de se procurer certains composants.

« Il va devenir presque impossible d’obtenir un grand nombre de ces pièces », a déclaré Richard Fasulo, un technicien en diagnostic de Wappinger, New York, qui travaille pour un concessionnaire franchisé Cadillac et des concessionnaires de voitures d’occasion. La grève plus large, qui cible 38 centres de distribution de pièces détachées appartenant à GM et Stellantis, « va amener ces magasins à dire à leurs clients ‘Nous ne savons pas quand nous pourrons réparer votre véhicule. Cela pourrait être indéfiniment' ».

La vente de pièces de rechange et les retours de service sont la clé des bénéfices de nombreux concessionnaires et génèrent des marges bénéficiaires brutes d’au moins 40 % pour les grandes chaînes de vente au détail d’automobiles telles que AutoNation (AN.N) et Lithia (LAD.N).

« Si ta voiture ne fonctionne pas, tu es juste coincé. C’est juste méchant, tu ne trouves pas ? » a déclaré Howard Drake, propriétaire d’une concession GM basée en Californie, décrivant la situation difficile pour les clients ayant besoin de réparations. « Je pensais que la punition prendrait la forme d’une sélection adverse pour les clients ayant un choix limité. Je ne pensais pas que ce serait mon sort. rempli de voitures que je ne peux pas réparer parce qu’ils ne peuvent pas gérer un centre de distribution de pièces détachées », a-t-il déclaré.

Mike Stanton, président-directeur général de la National Association of Auto Dealers, a déclaré : « Les concessionnaires ne veulent rien voir qui puisse limiter notre potentiel à servir les clients. Nous espérons donc certainement que les constructeurs automobiles et l’UAW pourront parvenir à un accord rapidement et à l’amiable. »

On s’attendait à ce que l’UAW étende sa grève en fermant les usines qui fabriquaient les véhicules les plus rentables, comme les camionnettes. Mais les constructeurs automobiles ont constitué un stock de véhicules et pour de nombreux concessionnaires, les problèmes de réparation vont bientôt commencer.

« Cela va certainement avoir un impact sur les clients », a déclaré Thomas Morris, 60 ans, qui s’est mis en grève vendredi dans un centre de distribution de pièces détachées de General Motors dans la banlieue de Philadelphie.

Le centre dessert les concessionnaires GM de la Pennsylvanie au Maine, déplaçant chaque jour quelque 30 000 pièces pour les réparations automobiles, ont indiqué les travailleurs.

GM a déclaré dans un communiqué que la société disposait de « plans d’urgence pour divers scénarios », tandis que Stellantis a déclaré qu’elle attendait une réponse de l’UAW à son « offre compétitive » jeudi et qu’elle attendait avec impatience un « engagement productif ».

Arthur Wheaton, directeur des études sur le travail à la School of Industrial and Labour Relations de Cornell, a déclaré que l’UAW avait pris une décision judicieuse.

« Je pense que c’est une excellente stratégie de s’en prendre aux centres de distribution », a-t-il ajouté. Les services représentent une grosse affaire, a-t-il déclaré. « C’est comme ça qu’ils gagnent beaucoup d’argent. »

Brad Sowers, PDG de Jim Butler Auto Group, propriétaire du plus grand concessionnaire Chevrolet à St. Louis, dans le Missouri, a déclaré que si un accord n’était pas signé dans les 60 jours, il serait contrarié, même s’il avait eu la prévoyance de faire le plein de pièces. en prévision de la grève.

« Je veux juste qu’ils se réunissent et qu’ils y parviennent », a-t-il déclaré.

Reportage d’Abhirup Roy à San Francisco et Doyinsola Oladipo à New York et Jarrett Renshaw en Pennsylvanie ; édité par Peter Henderson et Shri Navaratnam

