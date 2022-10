GM lance un écosystème énergétique basé sur la plate-forme Ultium EV

General Motors a annoncé aujourd’hui la création de GM Energy, une nouvelle unité commerciale composée des écosystèmes Ultium Home et Ultium Commercial également récemment annoncés, ainsi que de l’infrastructure de recharge publique Ultium Charge 360 ​​existante. GM Energy explorera une « approche holistique » de la gestion de l’énergie domestique et commerciale en intégrant le stockage d’énergie stationnaire, l’énergie solaire résidentielle et les véhicules électriques à batterie.

Ultium Home se concentre sur l’énergie résidentielle et est construit autour de l’exploitation des grosses batteries présentes dans les véhicules électriques via la technologie de véhicule à domicile, ou V2H. Un véhicule électrique compatible V2H stationné pourrait, par exemple, fournir de l’électricité à une maison pendant une panne ou des heures de pointe lorsque l’électricité du réseau est la plus chère. GM Energy s’efforcera de développer et de proposer du matériel de charge à utiliser avec des véhicules prenant en charge l’alimentation bidirectionnelle.

Via Ultium Home, GM Energy proposera également des batteries domestiques stationnaires – similaires au Powerwall de Tesla – qui s’intégreront au matériel de recharge des véhicules et à l’énergie solaire résidentielle. Un partenariat récemment annoncé désigne SunPower comme installateur privilégié pour les panneaux solaires et le système énergétique modulaire Ultium Home qui sera mis à disposition parallèlement au lancement du Silverado 2024 électrique — la première Plate-forme Ultium EV pour prendre en charge nativement la charge bidirectionnelle – fin 2023.

Le cerveau logiciel qui promet de faire fonctionner ensemble les batteries, chargeurs, panneaux solaires et autres matériels est le GM Energy Services Cloud. Ce système de gestion de l’énergie décide de la manière dont l’électricité est stockée et utilisée, en s’assurant qu’il y a du jus dans la batterie du véhicule si nécessaire pour un prochain voyage, en tirant l’énergie du VE ou du stockage stationnaire pour économiser de l’argent lorsque les tarifs du réseau sont les plus élevés ou, si les services publics locaux prennent en charge le véhicule. fonctionnalité au réseau, revendant l’électricité excédentaire au réseau plus large. GM affirme que son approche modulaire s’adaptera à la combinaison de matériel choisie par le propriétaire, tandis que son logiciel renforcera la résilience de l’alimentation domestique et du réseau tout en gardant le fonctionnement quotidien simple.

Ultium Commercial s’appuie sur les mêmes méthodes et technologies qu’Ultium Home, mais à plus grande échelle pour les entreprises et les flottes. Cela signifie des batteries stationnaires plus grandes qui peuvent collecter ou distribuer plus d’énergie, une gestion cloud plus robuste de plusieurs véhicules, la création et la gestion de micro-réseaux, l’intégration avec des méthodes alternatives de stockage d’énergie (telles que les piles à combustible à hydrogène) et plus encore.

Peu de choses changent pour le troisième pilier de GM Energy, Ultium Charge 360. Le réseau de réseaux de recharge de GM continuera d’étendre son empreinte de recharge publique, en ajoutant plus de services et de produits à son application mobile Charge 360 ​​au fil du temps.

GM Energy a récemment annoncé un partenariat avec Pacific Gas & Electric Company de Californie pour tester la recharge bidirectionnelle dans des conditions de laboratoire, suivie d’un programme pilote avec un sous-ensemble de clients résidentiels qui devrait commencer en 2023. (Le constructeur automobile rival, Ford, est également tester des camions électriques avec PG&E.) De plus, GM travaille et explore d’autres partenariats avec des services publics et des entreprises, notamment Con Edison, Graniterock et New Hampshire Energy Cooperative.