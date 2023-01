GM investit dans de nouveaux moteurs à essence V-8 et des composants pour véhicules électriques

FLINT, Michigan — Moteurs généraux prévoit d’investir près d’un milliard de dollars dans quatre usines américaines pour soutenir la production de composants pour véhicules électriques ainsi que sa prochaine génération de moteurs V-8, signalant que les camions à essence et les voitures de performance sont là dans un avenir prévisible.

L’investissement de 918 millions de dollars, que GM a annoncé vendredi, malgré les plans du constructeur automobile d’offrir exclusivement des véhicules grand public entièrement électriques d’ici 2035. C’est le dernier exemple de constructeurs automobiles traditionnels tels que GM devant équilibrer leur gamme actuelle de véhicules avec des véhicules électriques émergents.

“Notre engagement est envers un avenir entièrement électrique, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Gerald Johnson, responsable mondial de la fabrication de GM, aux journalistes après l’annonce. “Nous savons que cela a un horizon et entre ici et là-bas, il y a beaucoup de clients de moteurs à combustion interne que nous ne voulons pas perdre.”

Une majorité de l’investissement – 579 millions de dollars – ira à la préparation de l’usine Flint Engine Operations de GM dans le Michigan pour la famille de moteurs à essence V-8 à petit bloc de sixième génération du constructeur automobile.

Les moteurs sont utilisés dans certains des produits les plus rentables du constructeur automobile, tels que ses camionnettes pleine grandeur et ses VUS. Ils ont également été utilisés dans certaines voitures de performance Cadillac et Chevrolet.

GM a déclaré que les travaux à l’usine de Flint commenceront immédiatement, signalant que les moteurs V-8 de prochaine génération sont à l’horizon. Le constructeur automobile a refusé de donner des détails sur le calendrier, les performances et d’autres détails des moteurs. La dernière nouvelle famille de moteurs V-8 a vu le jour en 2013.

Les investissements restants auront lieu dans d’autres opérations de pièces au Michigan, dans l’Ohio et à New York pour les pièces à essence telles que les arbres à cames et les collecteurs ainsi que les pièces moulées pour soutenir les futurs véhicules électriques, selon GM.

À l’instar de l’entreprise, les dirigeants du syndicat United Auto Workers ont fait écho à la nécessité d’investir à la fois dans les opérations traditionnelles et dans les véhicules électriques.

“Est-ce que l’électricité va arriver demain ? Est-ce dans 10 ans ? Vous avez encore besoin de la combustion interne jusqu’à ce que la technologie soit perfectionnée pour les véhicules électriques”, a déclaré à CNBC le nouveau vice-président de l’UAW, Mike Booth.

Le président de l’UAW, Ray Curry, qui est en élection pour conserver son poste, a déclaré que le syndicat se félicitait des investissements dans les deux domaines à mesure que l’industrie et ses travailleurs effectuent la transition.

“Nous voulons avoir la possibilité de nous assurer que les opérations existantes sont renforcées et que les nouvelles opérations mises en ligne bénéficient de l’investissement en capital nécessaire pour aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

Le syndicat, qui doit négocier avec GM plus tard cette année, souhaite que les travaux émergents sur les véhicules électriques soient classés de la même manière que leurs travaux traditionnels sur les moteurs et les groupes motopropulseurs. L’entreprise, en revanche, a exprimé le besoin qu’une grande partie du travail soit dans une tranche de salaire inférieure afin d’être compétitive.

Booth, qui dirige l’unité GM de l’UAW, a qualifié l’investissement de vendredi de “gros problème”, mais a déclaré qu’il n’avait aucun impact sur les négociations à venir.