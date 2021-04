GM investit 1 milliard de dollars au Mexique pour la production de véhicules électriques, provoquant la colère des membres de l’UAW

L’installation commencera à produire au moins un véhicule électrique à partir de 2023, a déclaré GM. La société a refusé de discuter du ou des véhicules qui y seront produits. L’usine ainsi que les installations de soutien produisent actuellement le Chevrolet Equinox et le Chevrolet Blazer ainsi que des moteurs et des transmissions.

L’investissement dans son complexe de production Ramos Arizpe est la première annonce majeure du constructeur automobile pour la production de VE au Mexique après des milliards de dollars d’investissements confirmés aux États-Unis et au Canada.

DETROIT – General Motors prévoit d’investir plus d’un milliard de dollars au Mexique pour produire des véhicules électriques, a annoncé jeudi la société.

L’annonce de GM intervient au milieu d’une poussée de l’administration Biden pour que les constructeurs automobiles augmentent la fabrication américaine, y compris les véhicules électriques. GM n’a pas annoncé si les véhicules électriques seraient importés aux États-Unis, mais les produits actuels fabriqués à l’usine sont vendus en Amérique.

Le vice-président de United Auto Workers, Terry Dittes, a qualifié cet investissement de «gifle» pour ses membres syndicaux et les contribuables américains, car l’entreprise est l’une des nombreuses activités de lobbying pour inciter le gouvernement à soutenir les véhicules électriques.

«À un moment où General Motors demande un investissement important du gouvernement américain pour subventionner les véhicules électriques, c’est une gifle non seulement pour les membres de l’UAW et leurs familles, mais aussi pour les contribuables américains et la main-d’œuvre américaine», a-t-il déclaré. dans un rapport.

Dittes a déclaré que l’argent des contribuables « ne devrait pas aller aux entreprises qui utilisent de la main-d’œuvre en dehors des États-Unis tout en bénéficiant de subventions du gouvernement américain ».

Dans le communiqué, Francisco Garza, PDG des opérations de GM au Mexique, a remercié les gouvernements fédéral et locaux pour avoir «promu» l’investissement. La société n’a pas divulgué les détails spécifiques du soutien du gouvernement.