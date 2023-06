GM investira 632 millions de dollars dans la construction de camionnettes de nouvelle génération dans l’Indiana

DÉTROIT – Moteurs généraux a annoncé lundi son intention d’investir 632 millions de dollars dans la production de ses camionnettes pleine grandeur de prochaine génération dans une usine de l’Indiana.

Cet investissement est la troisième annonce de ce type du constructeur automobile au cours de la semaine dernière concernant les gros camions et VUS de nouvelle génération de GM, qui sont basés sur la même architecture de véhicule et partagent certaines pièces internes. Les investissements annoncés ces derniers jours totalisent plus de 2,1 milliards de dollars.

GM a déclaré que l’investissement dans son usine de Fort Wayne dans l’Indiana soutiendra de nouveaux convoyeurs, outils et équipements dans les zones de carrosserie et d’assemblage général de l’usine pour la production des modèles Chevrolet Silverado et GMC Sierra 1500.

L’investissement dans l’Indiana est une confirmation supplémentaire que la société prévoit de continuer à dépenser pour ses activités traditionnelles afin de contribuer au financement de son activité émergente de véhicules électriques.

La société a déclaré qu’elle prévoyait de proposer exclusivement des véhicules électriques grand public d’ici 2035, y compris de nouvelles versions tout électriques du Silverado plus tard cette année et du Sierra Denali au début de 2024.

Les annonces d’investissement précèdent les négociations contractuelles entre les constructeurs automobiles de Detroit, dont GM, et le syndicat United Auto Workers cet été.

Les négociations de cette année devraient être parmi les plus controversées et les plus importantes de mémoire récente, alimentées par un mouvement ouvrier organisé depuis des années à travers le pays, un président pro-syndical et une industrie en transition vers les véhicules tout électriques.