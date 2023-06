GM investira 500 millions de dollars dans le nouveau Cadillac Escalade et d’autres VUS

DÉTROIT – Moteurs généraux prévoit d’investir plus de 500 millions de dollars dans une usine au Texas pour préparer l’installation à la production de ses gros VUS de nouvelle génération très rentables.

Le constructeur automobile de Détroit dit jeudi l’investissement comprendra de nouveaux outils et équipements dans les zones d’emboutissage, de carrosserie et d’assemblage général d’Arlington Assembly pour les SUV Cadillac Escalade à essence et diesel, Chevrolet Tahoe/Suburban et GMC Yukon/Yukon XL.

L’investissement est une confirmation supplémentaire que la société prévoit de continuer à dépenser pour ses activités traditionnelles afin de contribuer au financement de son activité émergente de véhicules électriques.

GM a fait lundi une annonce similaire pour ses camionnettes robustes de nouvelle génération, qui partagent le châssis des gros VUS. L’investissement dans les camions comprenait plus d’un milliard de dollars dans deux usines du Michigan pour la production de camions lourds de nouvelle génération.

Les véhicules particulièrement rentables restent très demandés et des ventes sont nécessaires pour aider à financer les investissements du constructeur automobile dans les véhicules électriques. La société a déclaré qu’elle prévoyait de proposer exclusivement des véhicules électriques grand public d’ici 2035. Le constructeur automobile a récemment confirmé une version entièrement électrique de sa Cadillac Escalade, mais a refusé de divulguer quand le véhicule arrivera sur le marché.

Les ventes de VUS pleine grandeur ont totalisé plus de 279 000 véhicules l’an dernier, ce qui représente environ 12 % des ventes du constructeur automobile et une part notable de ses bénéfices.

Les annonces d’investissement précèdent les négociations contractuelles entre les constructeurs automobiles de Detroit, dont GM, et le syndicat United Auto Workers cet été.

Pour les investisseurs, les négociations UAW sont généralement un vent contraire à court terme tous les quatre ans qui entraîne des coûts plus élevés. Mais les négociations de cette année devraient être parmi les plus controversées et les plus importantes de mémoire récente, alimentées par un mouvement ouvrier organisé depuis des années à travers le pays, un président pro-syndical et une industrie en transition vers les véhicules tout électriques.