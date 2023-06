GM investira 1 milliard de dollars dans la production de nouveaux pick-up ultra-robustes

DÉTROIT – Moteurs généraux prévoit d’investir plus d’un milliard de dollars dans deux usines du Michigan pour la production de camions lourds de nouvelle génération, a annoncé lundi la société.

L’investissement comprend 788 millions de dollars pour préparer son usine d’assemblage de Flint à la construction de camions lourds à essence et diesel. 233 millions de dollars supplémentaires seront investis dans le Flint Metal Center du constructeur automobile pour soutenir la production des véhicules. Les deux usines sont situées au centre du Michigan.

Malgré l’engagement de GM à proposer exclusivement des véhicules entièrement électriques d’ici 2035, l’entreprise continue d’investir dans des véhicules traditionnels tels que les pick-up lourds Chevrolet Silverado et GMC Sierra.

Les camions particulièrement rentables sont très demandés et des ventes sont nécessaires pour aider à financer les investissements du constructeur automobile dans les véhicules électriques.

En 2022, GM a déclaré que les ventes de ses camionnettes lourdes avaient augmenté de 38 % par rapport à l’année précédente, s’élevant à près de 288 000 camions vendus.

L’annonce de l’investissement précède les négociations contractuelles entre les constructeurs automobiles de Detroit, dont GM, et le syndicat United Auto Workers cet été.

Pour les investisseurs, les négociations UAW sont généralement un vent contraire à court terme tous les quatre ans qui entraîne des coûts plus élevés. Mais les négociations de cette année devraient être parmi les plus controversées et les plus importantes de mémoire récente, alimentées par un mouvement ouvrier organisé depuis des années à travers le pays, un président pro-syndical et une industrie en transition vers les véhicules tout électriques.

« Lorsque les affaires sont en plein essor comme elles l’ont été au cours de la dernière décennie – en raison du travail acharné des membres de l’UAW – l’entreprise devrait continuer à investir dans sa main-d’œuvre », a déclaré le vice-président de l’UAW, Mike Booth, qui supervise l’unité GM du syndicat. dit dans un communiqué.

Les dirigeants de l’UAW ont publiquement exposé leurs principaux problèmes de négociation la semaine dernière, notamment le rétablissement d’un ajustement au coût de la vie qui a été supprimé pendant la Grande Récession ; une plus grande sécurité d’emploi; et la fin d’un système de rémunération à la croissance ou à plusieurs niveaux dans lequel les membres gagnent des salaires et des avantages différents.