GM et Tesla s’associent sur le réseau de recharge des véhicules électriques, à la suite de Ford

DÉTROIT — Moteurs généraux suivra le rival de Crosstown Moteur Ford en partenariat avec Tesla pour utiliser le réseau et les technologies de recharge nord-américains du leader des véhicules électriques.

Dans le cadre de l’accord, les véhicules GM pourront accéder à 12 000 de Tesla chargeurs à l’aide d’un adaptateur et via l’application de recharge EV du constructeur automobile de Detroit, à partir de l’année prochaine.

GM, comme Ford, commencera également à installer un port de charge utilisé par Tesla, connu sous le nom de NACS, au lieu du CCS standard actuel de l’industrie dans ses véhicules électriques à partir de 2025.

Les partenariats avec désormais deux grands constructeurs automobiles de Detroit sont une victoire majeure pour Tesla et sa technologie de charge. Cela devrait ajouter de la pression sur les autres constructeurs automobiles – ainsi que sur le gouvernement américain, qui est investir des milliards dans la construction d’un réseau de recharge de véhicules électriques – pour adopter la technologie de Tesla.

L’accord devrait être annoncé par le PDG de GM, Mary Barra, et le PDG de Tesla, Elon Musk, lors d’une discussion audio en direct jeudi sur Twitter Spaces. GM accélère la production de ses véhicules entièrement électriques dans le but d’atteindre des volumes de ventes de niveau Tesla dans le segment.

Cela marque également un renversement brutal de la stratégie de GM. Il y a quelques semaines, lorsque Ford a annoncé son propre partenariat avec Tesla, GM travaillait avec l’organisation d’ingénierie SAE International pour développer et affiner une norme de connecteur ouvert pour CCS.

« Cette collaboration est un élément clé de notre stratégie et une prochaine étape importante dans l’élargissement rapide de l’accès aux chargeurs rapides pour nos clients », a déclaré Barra dans un communiqué. « Non seulement cela contribuera à rendre la transition vers les véhicules électriques plus transparente pour nos clients, mais cela pourrait également aider l’industrie à adopter une norme de recharge nord-américaine unique. »

L’accord GM-Tesla, comme celui de Ford, est susceptible d’être bénéfique pour les deux sociétés. Il devrait plus que doubler l’accès aux chargeurs rapides pour les clients de GM et de Ford et accroître l’utilisation du réseau de Tesla.

Tesla affirme avoir environ 45 000 connecteurs de superchargeurs dans le monde dans 4 947 stations de superchargeurs. La société ne précise pas combien se trouvent aux États-Unis. Le département américain de l’énergie rapporte que le pays ne compte qu’environ 5 300 chargeurs rapides CCS.

Tesla avait précédemment évoqué l’ouverture de son réseau privé à d’autres véhicules électriques. Les responsables de la Maison Blanche ont annoncé en février que Tesla s’était engagé à ouvrir 7 500 de ses bornes de recharge aux conducteurs de véhicules électriques non Tesla d’ici la fin de 2024.

La recharge publique des véhicules électriques est une préoccupation majeure pour les acheteurs potentiels, et aucun constructeur automobile autre que Tesla n’a réussi à construire son propre réseau. Au lieu de cela, ces constructeurs automobiles ont annoncé des partenariats avec des sociétés tierces qui se sont souvent avérées peu fiables et frustrantes pour les propriétaires.

La plupart des conducteurs américains enregistrent des miles de véhicules entre leur domicile et des endroits à proximité. Mais les acheteurs de véhicules électriques qui souhaitent faire de plus longs trajets ou qui n’ont pas accès à un garage avec chargeur, s’inquiètent souvent de l’accès à une recharge publique fiable.

— CNBC Lora Kolodny et Jean Rosevear contribué à ce rapport.