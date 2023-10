Les sources ont déclaré que les pourparlers restaient fluides et pourraient changer. Les porte-parole de GM, Stellantis et UAW ont refusé de commenter les détails spécifiques des négociations.

DETROIT — Négociations contractuelles entre les Travailleurs unis de l’automobile et Moteurs généraux se réunissent à nouveau vendredi à midi après des discussions intenses qui ont eu lieu jeudi soir et jusque tard dans la matinée, selon des sources proches des discussions.

L’accord de Ford prévoyait des augmentations de salaire de 25 % sur la durée de l’accord, dont une augmentation initiale de 11 %. Les augmentations et les avantages sociaux portent cumulativement le salaire le plus élevé à plus de 40 dollars de l’heure, y compris une augmentation de 68 % pour le salaire de départ à plus de 28 dollars de l’heure.

Il a également rétabli les ajustements au coût de la vie, réduit à trois ans le délai de huit ans pour atteindre les meilleurs salaires et autorisé le droit de grève en cas de fermeture d’usines, entre autres avantages sociaux considérablement améliorés.

Tout accord de principe doit encore être approuvé par les dirigeants locaux de l’UAW, puis ratifié par une majorité simple des travailleurs représentés par les syndicats de chaque constructeur automobile.

Ces progrès sont intervenus après des négociations controversées entre les dirigeants de l’UAW, dont Fain, et les dirigeants de l’entreprise, qui ont vu des milliers de membres syndicaux quitter les usines et monter sur des lignes de piquetage à partir du 15 septembre.

Les grèves ont collectivement coûté cher à GM, Ford et Stellantis des milliards de dollars de perte de production. Ford a déclaré mardi que la grève du syndicat lui avait coûté 1,3 milliard de dollars et que l’accord, s’il était ratifié par les membres, augmenterait les coûts de main-d’œuvre d’environ 850 à 900 dollars par véhicule produit.

Les accords proposés constituent un record pour le syndicat, qui s’est montré bien plus conflictuel et stratégique lors des négociations que dans l’histoire récente.

Le syndicat a entamé des négociations avec les trois constructeurs automobiles en même temps, rompant avec l’histoire récente où les dirigeants de l’UAW négociaient avec chaque constructeur automobile individuellement, sélectionnaient une entreprise leader sur laquelle concentrer leurs efforts, puis modelaient les accords restants sur un accord de principe principal.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure les accords de travail augmenteront les coûts du travail pour les entreprises, qui avaient fait valoir que céder à toutes les revendications du syndicat affecterait leur compétitivité et même leur viabilité à long terme.

Deutsche Bank a récemment estimé l’augmentation globale du coût de l’accord chez Ford à 6,2 milliards de dollars sur la durée de l’accord ; 7,2 milliards de dollars chez GM ; et 6,4 milliards de dollars chez Stellantis.