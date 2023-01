GM et LG mettent fin aux plans d’une quatrième usine de cellules de batterie aux États-Unis ; Le constructeur automobile cherche un nouveau partenaire

Le PDG et président de GM, Mary Barra, et le vice-président et PDG de LG Chem, Hak-Cheol Shin, au laboratoire de batteries du constructeur automobile à Warren, dans le Michigan, où les sociétés ont annoncé une nouvelle coentreprise de 2,6 milliards de dollars le 5 décembre 2019.

DÉTROIT – Moteurs généraux et LG Energy Solution ont suspendu indéfiniment leurs projets de construction d’une quatrième usine de cellules de batterie aux États-Unis, car les pourparlers entre les deux parties se sont récemment terminés sans accord, a confirmé à CNBC une personne familière avec les plans.

Le constructeur automobile de Detroit devrait poursuivre ses plans de construction de l’usine, mais cherche un autre partenaire, selon la personne qui a demandé à ne pas être nommée car les pourparlers sont privés.

“Nous avons été très clairs sur le fait que notre plan comprend l’investissement dans une quatrième usine de cellules aux États-Unis, mais nous n’allons pas commenter les spéculations”, a déclaré GM vendredi dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le journal de Wall Street signalé pour la première fois Vendredi après-midi, les pourparlers étaient au point mort entre GM et LG, en partie parce que les dirigeants de LG Energy en Corée hésitaient à s’engager dans le projet compte tenu du rythme rapide de ses investissements récents avec d’autres constructeurs automobiles ainsi que des perspectives macroéconomiques incertaines.

Le journal, citant des sources anonymes familières avec les plans, a déclaré que GM est en pourparlers avec au moins un autre fournisseur de batteries pour procéder à la quatrième usine américaine de cellules de batterie.

La rupture des pourparlers survient après que la PDG de GM, Mary Barra, et d’autres dirigeants ont déclaré qu’ils étaient sur le point d’annoncer les détails de la quatrième usine, qui devait être construite dans l’Indiana, depuis un certain temps.

GM et LG ont initialement annoncé la coentreprise pour une usine de 2,3 milliards de dollars dans l’Ohio en décembre 2019, suivie d’autres usines à proximité des opérations de GM dans le Michigan et le Tennessee. Seule l’usine de l’Ohio est actuellement en activité, tandis que les autres sont en construction. La coentreprise s’appelle Ultium Cells LLC.

Une porte-parole d’Ultium a renvoyé les questions à GM et LG Energy, qui n’ont pas immédiatement répondu pour commentaires.

La relation entre GM et LG Energy est cruciale pour les projets futurs du constructeur automobile en matière de véhicules électriques, notamment en devançant Tesla et d’autres pour devenir le leader américain des ventes de véhicules tout électriques. Le constructeur automobile de Detroit devrait lancer une poignée de nouveaux véhicules électriques cette année, y compris des véhicules grand public tels que l’Equinox, le Blazer et le Silverado.

GM, dans sa déclaration de vendredi, a déclaré que ses deuxième et troisième usines avec LG sont sur la bonne voie pour ouvrir comme prévu en 2023 et 2024, respectivement. La société a également confirmé qu’elle était sur la bonne voie pour atteindre une capacité de production de 1 million de véhicules électriques par an en Amérique du Nord en 2025.