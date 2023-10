GM et le syndicat canadien de l’automobile Unifor concluent un accord pour mettre fin à la grève

DÉTTROIT — Moteurs généraux a conclu un accord de principe pour près de 4 300 travailleurs canadiens de l’automobile après que le syndicat représentant ces travailleurs a appelé à une grève nationale tôt mardi.

Le syndicat canadien Unifor a déclaré mardi après-midi que « les actions de grève étaient suspendues pour permettre aux membres de voter sur l’accord de principe ». Une majorité des travailleurs doit voter en faveur du pacte pour être ratifié.

Unifor a lancé une grève nationale après que les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord avant la date limite de lundi 23 h 59. La grève a brièvement touché une usine d’assemblage qui produit des camions Chevrolet Silverado légers et lourds ; production de certains moteurs V6 et V8 utilisés dans une variété de véhicules tels que le Chevrolet Equinox et les VUS pleine grandeur de GM ; une installation d’estampage ; et un centre de distribution de pièces.

« Face à la fermeture de ces installations clés, General Motors n’a eu d’autre choix que d’être sérieux à la table et d’accepter le modèle », a déclaré Lana Payne, présidente d’Unifor. dit dans un communiqué.

L’usine de moteurs canadienne constitue une préoccupation majeure pour le constructeur automobile, qui est également confronté aux grèves américaines du syndicat United Auto Workers. L’usine produit des moteurs pour des camionnettes pleine grandeur et des SUV très rentables, entre autres véhicules.

GM, dans un communiqué, a confirmé l’accord de principe « record » : « Cet accord record, sujet à la ratification des membres, reconnaît les nombreuses contributions des membres de notre équipe représentée avec des augmentations significatives des salaires, des avantages sociaux et de la sécurité d’emploi tout en s’appuyant sur les investissements historiques de GM dans Fabrication canadienne. »

Unifor a déclaré que l’accord de principe avec GM fait suite à un accord ratifié conclu le mois dernier avec Ford Motor. L’accord, qui couvre plus de 5 600 travailleurs des usines Ford au Canada, a été ratifié à 54% des travailleurs qui ont voté.