GM et Ford licencient 900 salariés supplémentaires, imputables à la grève

New York

CNN

—



General Motors et Ford licencient à eux deux près de 900 travailleurs supplémentaires, accusant le extension de la grève annoncé vendredi par le syndicat United Auto Workers de ces entreprises.

General Motors a annoncé qu’elle licenciait 164 travailleurs dans ses usines d’emboutissage de Parma, dans l’Ohio, et de Marion, dans l’Indiana. Ces usines envoient normalement leurs pièces métalliques estampées vers les chaînes d’assemblage qui ont été fermées par la grève – les usines de Wentzville, dans l’Ohio, et l’usine d’assemblage de Lansing Delta à Lansing, dans le Michigan. Parmi les véhicules fabriqués dans ces usines figurent les camionnettes Chevrolet Colorado et GMC Canyon ainsi que les camionnettes Chevy Traverse et Buick Enclave.

La plupart des travailleurs de Parme et de Marion continueront cependant à travailler, produisant des estampages pour d’autres usines, car la plupart des chaînes d’assemblage de GM continuent de fonctionner.

« Nous avons répété à plusieurs reprises que personne ne gagnait dans une grève, et ceci est une nouvelle démonstration de ce fait », indique le communiqué de GM. « Nous continuerons de négocier de bonne foi avec le syndicat pour parvenir à une entente le plus rapidement possible. »

L’entreprise avait déjà licencié plus de 1 800 travailleurs dans son usine d’assemblage de Fairfax à Kansas City, au Kansas, ainsi que dans son usine de moteurs de Toledo et son usine de composants de Lockport dans l’État de New York. Près de 2 000 travailleurs ont été licenciés dans les cinq usines touchées.

Ford, mercredi soir, avait licencié environ 1 300 employés depuis le début de la grève.

Mercredi, Ford a annoncé qu’elle licenciait 400 travailleurs supplémentaires dans deux usines, avec effet jeudi. Les licenciements ont touché environ 350 travailleurs de l’usine de transmission de Livonia et 50 employés de l’usine de Sterling Axle, dans le Michigan.

« Ce ne sont pas des lock-out. Ces licenciements sont une conséquence de la grève à l’usine d’assemblage de Chicago, car ces deux usines doivent réduire la production de pièces qui seraient normalement expédiées », a déclaré le porte-parole de Ford, Dan Barbossa.

Précédemment, Ford a déclaré avoir licencié 330 travailleurs dans ses usines d’emboutissage de Chicago et de moteurs de Lima à la suite de la décision du syndicat vendredi de faire grève dans son usine d’assemblage de Chicago, qui fabriquait les SUV Ford Explorer et Lincoln Aviator.

« Notre système de production est hautement interconnecté, ce qui signifie que la stratégie de grève ciblée de l’UAW a des répercussions sur les installations qui ne sont pas directement ciblées par un arrêt de travail », indique le communiqué de Ford. L’entreprise avait précédemment licencié 600 travailleurs horaires à l’usine Michigan Assembly de Wayne, dans le Michigan, qui n’étaient pas en grève.

Stellantis, qui fabrique des véhicules sous les marques Jeep, Ram, Dodge et Chrysler, n’a annoncé aucun licenciement supplémentaire. Mais l’UAW n’a pas étendu vendredi la portée de la grève à d’autres sites Stellantis, invoquant les progrès des négociations. L’entreprise avait précédemment annoncé avoir licencié 350 membres de l’UAW dans son usine de Toledo Machining ainsi que dans ses usines de transmission et de fonderie de Kokomo, dans l’Indiana.

L’UAW a souligné sa déclaration antérieure critiquant les licenciements.

« Soyons clairs : si les Trois Grands décident de licencier des personnes qui ne sont pas en grève, c’est qu’ils essaient de faire pression sur nos membres pour qu’ils se contentent de moins. Avec leurs bénéfices records, ils n’ont pas besoin de licencier un seul employé », indique le communiqué du syndicat. « Leur plan ne fonctionnera pas. L’UAW veillera à ce que les travailleurs licenciés lors de la dernière attaque des Trois Grands ne se retrouvent pas sans revenus.»

L’UAW verse déjà 500 dollars par semaine d’indemnités de grève aux plus de 25 000 membres qui sont actuellement en grève contre les trois constructeurs automobiles. Les 3 300 membres qui ont été licenciés recevront également 500 dollars par semaine du syndicat, car dans la plupart des cas, ils ne seront pas éligibles aux allocations de chômage et les entreprises ne paieront pas non plus les paiements supplémentaires normaux qui comblent l’essentiel de l’écart entre les deux. ces prestations de l’État et leur salaire normal.

Ces avantages sociaux pour les grévistes et les membres licenciés de l’UAW coûteront au syndicat environ 14,3 millions de dollars par semaine, mais le syndicat s’est lancé dans la grève avec 825 millions de dollars dans son fonds de grève. En ayant seules les usines et installations ciblées se mettent en grève, au lieu des 145 000 membres des entreprises, le syndicat est en mesure d’allonger le temps pendant lequel il disposera des ressources nécessaires pour payer ses membres. Mais cela signifiera que certains membres ne recevront que 500 dollars par semaine, tandis qu’environ 120 000 continueront de percevoir leur plein salaire, du moins pour le moment.

Le total des salaires perdus par les membres de l’UAW, avant les indemnités de grève, s’élève désormais à 325 millions de dollars au cours des deux premières semaines de la grève qui a débuté le 15 septembre, selon les estimations d’Anderson Economics Group, une société de recherche du Michigan. L’analyse de CNN montre que ces pertes de salaires ont été compensées par environ 18 millions de dollars d’indemnités de grève.

Anderson estime que les constructeurs automobiles ont perdu 1,1 milliard de dollars pendant la grève, en raison des coûts d’installation et de production supplémentaires et de la perte de ventes.

En outre, les fournisseurs des constructeurs automobiles ont perdu jusqu’à présent environ 1,3 milliard de dollars, tandis que les pertes des concessionnaires et des clients se sont élevées à 1,2 milliard de dollars supplémentaires, ce qui porte le coût total de la grève au cours de ses deux premières semaines à un peu moins de 4 milliards de dollars.