GM est sur le point de croître alors que le constructeur automobile cible des milliards de milliards sur de nouveaux marchés

Mary Barra, PDG de GM, s’entretient avec les médias avant le début de l’assemblée annuelle des actionnaires 2017 de la société General Motors le mardi 6 juin 2017 au siège social mondial de GM à Detroit, Michigan. Photo de John F. Martin pour GM

DETROIT – Depuis qu’il a pris la direction de General Motors en 2014, la PDG Mary Barra a méticuleusement réduit les coûts, supprimé environ 64000 emplois, quitté les marchés non rentables à l’étranger et s’est audacieusement engagé à faire de GM une entreprise automobile entièrement électrique d’ici 2035. Bien que parfois controversée, chacune de ces décisions a rapproché GM de sa situation actuelle: prête à croître sur de nouveaux marchés. Le directeur général de Barra est très différent de celui dont elle a hérité de la crise financière. Tirant parti de son cœur de métier, GM cible des milliers de milliards sur les marchés futurs qui vont bien au-delà de la simple vente de voitures et de camions. « Ce n’est que le début pour la prochaine génération de General Motors », a déclaré Barra aux investisseurs mercredi lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de GM. « Nous sommes en bonne voie avec nos plans pour transformer notre entreprise et diriger l’industrie vers l’avenir. » L’équipe de croissance mondiale et d’innovation de GM est à la tête d’une grande partie de l’expansion. Les nouvelles entreprises de l’équipe ont inclus les véhicules utilitaires électriques, l’assurance automobile, la défense militaire et l’expansion des services de sa marque connectée OnStar, avec d’autres nouvelles entreprises en cours de route.

1,3 billion de dollars

La division de l’innovation du constructeur automobile de Detroit a identifié 1,3 billion de dollars de nouvelles opportunités de marché qui, selon elle, complètent son activité principale et qu’elle a le droit de «gagner», ont déclaré des dirigeants à CNBC. Cela n’inclut pas l’unité de véhicule autonome appartenant majoritairement à GM, Cruise, qui pourrait être un marché de 8 billions de dollars dans le futur, ou la mobilité aérienne urbaine, qui, selon lui, sera un marché de plus de 1 billion de dollars à lui tout seul.

« Notre objectif est de développer le [total addressable market] en utilisant les actifs, le savoir-faire, la propriété intellectuelle existants de GM où nous avons des capacités existantes pour résoudre de nouveaux problèmes pour peut-être des clients que nous avons maintenant, peut-être des clients que nous n’avons pas maintenant », a déclaré Pam Fletcher, vice-présidente de GM de l’innovation mondiale une interview vidéo. Les plans d’expansion, s’ils réussissent, modifieraient la façon dont l’entreprise gagne de l’argent et pourraient aider à tempérer les cycles d’expansion et de récession de l’industrie automobile. GM s’appuierait davantage sur les revenus récurrents provenant de logiciels et de services plutôt que de simplement produire et vendre des véhicules. L’équipe d’innovation de GM a environ 20 initiatives dans son pipeline qui ciblent 1,3 billion de dollars sur de nouveaux marchés potentiels, selon Alan Wexler, vice-président directeur de l’innovation et de la croissance de GM. Wexler a déclaré que l’équipe évaluait la mobilité aérienne urbaine – pensez aux voitures volantes et aux taxis – pour le milieu des années 2030, ainsi que des entreprises plus durables telles que le recyclage des batteries de véhicules électriques pour les utiliser comme générateurs d’électricité.

Rendus de GM du « portefeuille Cadillac halo » qui comprend les concepts d’une navette autonome (à droite) et d’un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), également connu sous le nom de véhicule volant. Capture d’écran via GM

La mission est de faire en sorte que l’unité d’innovation, créée en 2018, serve d’incubateur de start-up au sein du constructeur automobile, permettant à chaque entreprise d’évoluer plus rapidement que GM ne le fait traditionnellement. Wexler décrit l’objectif final comme la création d’une entreprise qui sera radicalement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. « Je pense que la chose la plus excitante et la raison pour laquelle je suis ici est que nous créons une entreprise qui n’existe pas dans le monde, et franchement nous créons une industrie qui n’existe pas dans le monde, et nous le fais pour le bien des gens sur la planète », a-t-il déclaré lors d’une interview vidéo.

Stratégie de croissance mondiale

Wexler, ancien PDG de la société de conseil Publicis Sapient, ainsi que Fletcher, un vétéran de GM, ont été chargés par Barra de diriger la croissance du constructeur automobile dans de nouveaux segments. Jusqu’à présent, la division innovation a lancé une unité de défense militaire et une nouvelle activité commerciale EV a appelé BrightDrop et a étendu la marque de connectivité OnStar de GM, vieille de plusieurs décennies, aux services d’assurance, de logistique automobile et de sécurité. « Ce sur quoi nous nous concentrons ici, c’est de définir le contexte pour tout ce que nous faisons », a déclaré Wexler. « Nous ne regardons ni la vue latérale ni le rétroviseur, si je peux utiliser une analogie avec l’automobile. Nous regardons vraiment vers l’avenir. » Barra a déclaré aux investisseurs cette semaine que GM restait pleinement déterminé à investir dans ses nouvelles activités ainsi que dans les véhicules électriques malgré la pandémie de coronavirus et une pénurie mondiale continue de puces à semi-conducteurs. «Les défis que nous avons actuellement avec les semi-conducteurs sont une situation temporaire», a-t-elle déclaré. « Nous allons travailler à travers cela et aller au-delà, et cela n’a pas d’impact sur notre stratégie de transformation et de croissance. » Les intentions de Barra de réinventer l’entreprise ont largement commencé publiquement en 2017, lorsque l’entreprise a acquis Cruise et lancé des initiatives de mobilité telles que sa marque de mobilité Maven, aujourd’hui disparue. Il l’a fait tout en réduisant considérablement ses activités commerciales, notamment en quittant l’Europe, la Russie et d’autres marchés.

«Quand vous regardez notre cœur de métier, c’est vraiment le fondement des opportunités de transformation qui se présentent à nous», a déclaré Barra aux investisseurs lors d’une conférence Barclays en novembre 2017. Plus tard, elle a ajouté: «Ne vous y trompez pas, nous sommes ici gagner. » Cette volonté de «gagner» est un principe directeur avec la vision «triple zéro» de l’entreprise pour éliminer les collisions, les émissions et les embouteillages avec des produits développés par son équipe d’innovation, selon Fletcher. « Nous voulons toujours faire plus vite, mais je pense que nous avons beaucoup de bonnes choses en mouvement et qui vont changer la donne pour les gens », a-t-elle déclaré.

« Beaucoup d’avantages »

Les nouvelles initiatives, associées au projet de GM de devenir un société de véhicules entièrement électriques d’ici 2035, ont conduit les actions de la société à des niveaux records récents. « J’aime tous les secteurs verticaux qu’ils poursuivent », a déclaré l’analyste de Morningstar David Whiston à CNBC. « Je ne pense pas que ce soient des projets scientifiques frivoles ou quoi que ce soit de ce genre. » Il a déclaré que de nombreuses entreprises pourraient avoir «beaucoup d’avantages» qui ne sont probablement pas pris en compte dans leurs actions, car il est tôt et on ne sait pas exactement à quel point elles pourraient devenir.

General Motors prévoit de lancer une nouvelle fourgonnette entièrement électrique appelée EV600 d’ici la fin de cette année. Les 500 premiers véhicules seront vendus à FedEx. GM