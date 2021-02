L’entreprise a une longue histoire d’obstruction aux politiques climatiques.

Lorsque les Chiefs de Kansas City affronteront les Buccaneers de Tampa Bay dimanche, une nouvelle publicité du Super Bowl mettra en lumière une rivalité un peu plus obscure: la course entre les États-Unis et la Norvège pour dominer les ventes de véhicules électriques.

«Nous allons écraser ces lugers – les écraser!» Will Ferrell crie au volant d’une Cadillac électrique dans la nouvelle publicité de General Motors, qu’elle a publiée via Twitter le 3 février.

La Norvège nous écrase aux véhicules électriques. C’est fou. Nous devons faire mieux. Êtes-vous partie? #EVerybodyIn #NoWayNorway pic.twitter.com/QH8kXRd4rp – General Motors (@GM) 3 février 2021

L’annonce de 90 secondes est le dernier signe de la généralisation des véhicules électriques aux États-Unis. Dans ce document, Will Ferrell, obsédé par les véhicules électriques, convainc ses camarades comédiens Kenan Thompson et Awkwafina de conduire des véhicules électriques GM avec lui en Norvège dans le but de prouver que l’Amérique est le véritable meilleur chien de la production de véhicules électriques. Après une promenade nauséabonde en cargo, nous trouvons Ferrell coincé en Suède. Pendant ce temps, Awkwafina et Thompson sont perdus dans une forêt finlandaise, où un renne regarde curieusement leur Hummer électrique. Mais l’annonce se ferme résolument: « Nous arrivons, Norvège. »

Cela coûtera probablement plus de 10 millions de dollars au constructeur automobile pour diffuser l’annonce dimanche, et cela fait suite à l’annonce de GM selon laquelle il aspire à éliminer les émissions d’échappement de tous ses nouveaux véhicules légers d’ici 2035. Le transport est la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. , cet engagement du plus grand constructeur automobile du pays représente donc un nouveau niveau d’ambition d’entreprise pour réduire ces émissions.

Mais les inquiétudes du personnage de Will Ferrell – qui fronce les sourcils d’incrédulité – sont valables: les États-Unis sont en effet très en retard sur la Norvège dans les ventes de véhicules électriques. Les données de l’Agence internationale de l’énergie montrent que la Norvège a dépassé le reste du monde, avec une part de marché de 56% des ventes de véhicules électriques en 2019, alors qu’elle n’était que de 2% aux États-Unis.

Et certains défenseurs de l’environnement ont souligné l’hypocrisie d’une publicité GM exprimant toute surprise devant l’état d’adoption des véhicules électriques aux États-Unis, compte tenu de l’histoire de l’entreprise.

GM est lui-même responsable, en partie, selon les partisans, du fait que les États-Unis traînent la Norvège sur le marché des véhicules électriques après des décennies de lobbying contre les efforts du gouvernement pour limiter les émissions et la consommation de gaz.

L’histoire de GM contre l’action climatique

L’adoption par GM des véhicules électriques est une volte-face majeure d’il y a quatre ans. Selon le New York Times, la PDG de l’entreprise, Mary Barra, a rencontré le président Trump peu après son entrée en fonction et lui a demandé d’annuler les normes d’économie de carburant CAFE du président Obama – des réglementations qui auraient obligé les nouveaux véhicules du géant de l’automobile à atteindre 54,5 miles par minute gallon d’ici 2026. La réglementation édulcorée de Trump signifie que les nouvelles voitures américaines n’auront qu’à atteindre 40 miles par gallon. La société de recherche Rhodium Group a calculé que les mesures de déréglementation de Trump dans le secteur des transports étaient les baisses les plus dommageables pour les émissions de carbone pendant son administration.

En plus de cela, lorsque l’administration Trump a tenté de priver la Californie de son autorité pour fixer ses propres normes d’efficacité énergétique plus élevées, GM et d’autres constructeurs automobiles se sont également rangés du côté de l’administration Trump dans le procès qui a suivi.

Mais les efforts de GM pour saper l’action climatique ont commencé bien avant la présidence de Trump. Dans une enquête pour E&E News publiée en octobre dernier, Maxine Joselow a découvert la connaissance précoce de l’entreprise des risques découlant de son activité. Dans les années 1960 et 1970, les scientifiques de GM ont trouvé des preuves que la combustion de combustibles fossiles contribuait au réchauffement climatique, et ils ont rapporté les résultats aux dirigeants de GM. Mais la société a conservé son modèle économique gourmand en essence – la consommation d’essence de ses voitures ne s’est que légèrement améliorée de 1985 à 2009, selon l’analyse de Joselow des données de l’Agence de protection de l’environnement.

La société a également fait pression contre les premiers efforts visant à atténuer le changement climatique. Après que le scientifique de la NASA James Hansen ait témoigné au Congrès sur les causes humaines du changement climatique en 1988, GM et autres combustibles fossiles–Les entreprises dépendantes ont tenté de saper la science par des campagnes de relations publiques, a rapporté Joselow. L’entreprise a également fait campagne contre l’adhésion des États-Unis aux accords mondiaux sur le climat pour réduire les émissions dans les années 1990.

Geoffrey Supran, un chercheur de Harvard qui étudie le déni climatique de l’industrie des combustibles fossiles, a attiré l’attention sur la longue histoire d’obstruction de GM en réponse à l’annonce du Super Bowl:

La nouvelle publicité EV de GM est certainement divertissante. Mais c’est aussi: 1⃣Décourage le covoiturage 2⃣Promouvoir l’exceptionnalisme américain déplacé 3⃣ Ne tient pas compte des décennies de GM qui sapent la science du climat et les règlements sur la pollution 4⃣Ne parvient pas à noter que le succès de la Norvège est dû à des taxes et politiques progressives 1 / n https://t.co/TsgkoqO25M – Geoffrey Supran (@GeoffreySupran) 4 février 2021

Un tournant pour GM et l’industrie automobile américaine?

Parallèlement à cette sombre histoire de sape des politiques qui feraient la transition de l’industrie automobile vers des technologies propres, GM s’est également lancé dans les véhicules électriques, avec des résultats tactiles. Il a en fait sorti son premier véhicule électrique, l’EV1, en 1996, mais ce fut un effort de courte durée et à petite échelle. Plus récemment, à partir de 2016, la division Chevrolet de GM a offert son seul véhicule électrique, le Bolt. Mais GM semble maintenant prêt à accélérer rapidement le déploiement de ses véhicules électriques, du moins si la publicité monomaniaque de Will Ferrell y est pour quelque chose.

Le demi-tour de GM semble être en partie parce que le marché lui a forcé la main. Comme l’a rapporté le New York Times, deux marchés automobiles géants – la Chine et la Californie – se sont engagés à vendre 100% de véhicules électriques (y compris les hybrides dans le cas de la Chine) d’ici 2035. Le président Joe Biden a également déclaré que les États-Unis élimineraient progressivement les véhicules à moteur à combustion interne, bien que il n’a pas encore fixé de date.

Depuis l’élection de Biden, GM a renoncé à ses efforts pour retarder la régulation du climat. Fin novembre, GM a annoncé qu’il cesserait d’essayer d’empêcher la Californie de fixer ses propres normes d’efficacité énergétique. Mardi, d’autres grands constructeurs automobiles ont annoncé qu’ils se joindraient à GM pour se retirer du procès contre la Californie, signalant leur volonté de coopérer avec Biden.

L’administration Biden s’empresse maintenant de supprimer les normes d’économie de carburant de Trump et de les remplacer par des réglementations plus strictes qui mettront le pays sur la voie des véhicules à 100% zéro émission. Ces nouvelles règles devraient être proposées par l’EPA et le département des transports dans les mois à venir. GM travaillera-t-il avec l’administration Biden pour poursuivre activement des normes plus élevées avec la ferveur écrasante de Will Ferrell en Norvège?

«Nous arrivons, Norvège», affirme la société – nous verrons s’ils y parviennent enfin.