GM Energy se lance pour connecter les maisons, les entreprises avec des chargeurs de VE et le stockage d’énergie

Moteurs généraux a déclaré mardi qu’elle formait une nouvelle unité commerciale pour proposer des batteries stationnaires, des panneaux solaires, des chargeurs de véhicules électriques et d’autres produits de gestion de l’énergie pour les maisons et les entreprises.

La nouvelle unité, appelée GM Energy, vise à s’appuyer sur l’expertise en matière de batteries et de logiciels que GM a accumulée ces dernières années pour développer une nouvelle gamme de véhicules électriques qui remplacera, à terme, ses offres à combustion interne.

GM Energy proposera des produits et services pour ce que l’entreprise appelle la “gestion de l’énergie”, y compris du matériel tel que des batteries et des panneaux solaires ainsi que des piles à combustible à hydrogène et, surtout, des logiciels basés sur le cloud qui peuvent relier ces offres aux véhicules électriques et aux entreprises de services publics. . Les produits, dont certains seront fournis par des partenaires, peuvent être adaptés aux propriétaires individuels ainsi qu’aux entreprises, y compris les sociétés exploitant des flottes de véhicules électriques.

Les opérations commerciales sont déjà en cours, tandis que les systèmes énergétiques domestiques seront disponibles à partir de l’année prochaine avec la mise en vente du Chevrolet Silverado EV 2024.

L’objectif de GM Energy est double : aider le constructeur automobile à contrôler l’expérience client lors de l’achat d’un nouveau véhicule électrique et créer une entreprise durable alors que GM tente de doubler son chiffre d’affaires annuel à 280 milliards de dollars d’ici la fin de cette décennie.

Travis Hester, vice-président des opérations de croissance des véhicules électriques de GM, a déclaré que la nouvelle unité commerciale offre aux clients et aux réseaux énergétiques une “résilience”.

“Si vous avez une panne de courant soudaine et inattendue, vous pouvez utiliser votre véhicule ou votre boîte de stockage fixe pour pouvoir alimenter votre maison ou votre petite entreprise”, a-t-il déclaré. Et les batteries peuvent réinjecter de l’énergie dans un réseau électrique régional pendant une vague de chaleur ou un autre événement.

GM n’est pas le premier dans cet espace. Notamment, Tesla propose la recharge, le solaire et le stockage d’énergie depuis plusieurs années. Il existe également des concurrents plus traditionnels comme Generac. Ford Motor entre également dans l’espace.

Le marché adressable total des produits et services ciblés par GM Energy se situe entre 125 et 250 milliards de dollars, selon Hester. Il a déclaré à CNBC que les inquiétudes croissantes concernant le réseau électrique américain en font une offre opportune.

Hester a déclaré que GM Energy a déjà signé une série de partenaires qui l’aideront à fournir des produits et des services et à intégrer ses offres dans le réseau. Ces partenaires incluent le géant solaire Sun Power qui installera les systèmes domestiques de GM et fournira des panneaux solaires, et des sociétés de services publics régionales, notamment Pacific Gas and Electric (PG&E) et Con Edison.

“Il était vraiment important pour nous que lorsque nous avons lancé cela, ce n’était pas un plan pour l’avenir, mais en fait quelque chose que nous faisons en ce moment”, a déclaré Hester, ajoutant que d’autres partenariats seront bientôt annoncés.

PG&E travaille avec GM Energy sur un test pilote d’un “chargeur bidirectionnel”, qui permet à un véhicule électrique de fournir de l’électricité à une maison pendant une panne de courant. Les véhicules électriques se rechargent la nuit lorsque les tarifs sont bas et fournissent potentiellement de l’énergie au réseau pendant les heures de pointe.

“Les fondamentaux commerciaux derrière cela sont très solides”, a déclaré Hester, ajoutant que la gestion de l’énergie peut permettre aux clients commerciaux d’économiser des centaines de milliers de dollars par an et de fournir des économies supplémentaires, voire des revenus, aux consommateurs.

Les entreprises prévoient de commencer à mettre ce chargeur à la disposition des clients de PG&E l’année prochaine.

Moteur Ford a un accord similaire avec PG&E pour son F-150 Lightning électrique. Il s’est également associé à Sunrun en tant qu’installateur privilégié de systèmes énergétiques domestiques. Les installations de ces systèmes ont commencé plus tôt cette année.