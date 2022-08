GM dévoile le nouveau pick-up intermédiaire haut de gamme GMC Canyon, à partir de 40 000 $

Au milieu d’une demande refoulée et de prix record, les constructeurs automobiles ont ajouté plus de variantes tout-terrain et de performance à leurs gammes pour augmenter leurs marges bénéficiaires avant de passer davantage aux véhicules électriques, qui peuvent offrir des performances élevées mais ont des marges inférieures à celles à essence. Véhicules.

Le nouveau modèle AT4X comprend des pièces de performance tout-terrain ainsi qu’un style intérieur et extérieur unique. Il sera lancé aux côtés d’un pick-up tout-terrain AT4 standard, d’un modèle Denali haut de gamme et d’une version Elevation d’entrée de gamme qui commencera à environ 40 000 $. La société proposera également un véhicule limité “AT4X Edition 1” pour la première année de production, à partir de 63 350 $. Le prix de départ du modèle actuel s’élève à environ 50 000 $.

GM a commencé à proposer des véhicules AT4 avec son pick-up Sierra pleine grandeur à la fin de 2018. Depuis, il s’est étendu à toute la gamme GMC. AT4 représente actuellement environ un tiers des ventes de Canyon, selon des responsables.

Le Canyon est un véhicule frère du pick-up intermédiaire Chevrolet Colorado récemment dévoilé, mais la société a considérablement différencié les conceptions des nouveaux véhicules. Cependant, les deux camionnettes partagent la même plate-forme et les mêmes “os” et sont exclusivement propulsées par un moteur à quatre cylindres de 2,7 litres qui produit jusqu’à 310 chevaux et 430 livres-pied de couple.

GM prévoit de commencer à produire le Canyon 2023 au début de l’année prochaine, avec des modèles AT4X à partir du printemps 2023. GM a ouvert jeudi les réservations pour le GMC Canyon AT4X Edition 1 2023.

Chaque Canyon 2023 est plus haut et plus large que la génération actuelle. Il est également plus long mais offre à peu près le même espace intérieur que le véhicule actuel. Le nouveau design est plus agressif que le modèle sortant, y compris une grande calandre rectangulaire et une nouvelle itération des phares avant en forme de C de la marque.