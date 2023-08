GM déclare que la charge bidirectionnelle sera de série dans sa gamme de véhicules électriques

General Motors établira la norme de charge bidirectionnelle sur ses véhicules électriques basés sur Ultium d’ici l’année modèle 2026.

La société a déclaré mardi qu’elle ferait de la technologie, qui permet aux propriétaires d’utiliser leurs véhicules électriques comme source d’alimentation de secours, une fonctionnalité par défaut à partir du Chevrolet Silverado EV RST 2024. Le déploiement se poursuivra avec le GMC Sierra EV Denali Edition 1 2024, le Chevrolet Blazer EV 2024, le Chevrolet Equinox EV 2024 et le Cadillac Lyriq 2024.

La capacité de recharge de véhicule à domicile, ou V2H, sera également incluse dans le premier VUS tout électrique pleine grandeur de Cadillac, l’Escalade IQ 2025, qui a été dévoilé mercredi.

Faire de la bidirectionnalité une fonctionnalité intégrée « aidera à accélérer la vision de GM d’un avenir tout électrique en élargissant encore l’accès à encore plus d’avantages que les véhicules électriques peuvent offrir », a déclaré le vice-président de GM Energy, Wade Sheffer. dans un rapport.

Le plus grand constructeur automobile des États-Unis, GM, s’est engagé à éliminer progressivement les véhicules équipés de moteurs à combustion interne et à ne fabriquer que des véhicules électriques d’ici 2035.

Les batteries Ultium ont commencé à apparaître dans les véhicules électriques GM en 2021. L’année prochaine, lorsque la Chevrolet Bolt sera relancée, Ultium sera la norme dans les différentes gammes de l’entreprise.

GM a lancé l’année dernière sa plateforme de recharge résidentielle, Ultium Home. En juin, il a présenté une variété de solutions de gestion de l’énergie conçu pour permettre aux propriétaires d’utiliser un véhicule électrique stationné comme source d’alimentation de secours pendant une panne ou pour économiser de l’argent pendant les heures de pointe lorsque les prix de l’électricité sont plus élevés.

La société travaille actuellement en partenariat avec le service public californien Pacific Gas and Electric sur un programme pilote explorant la capacité des véhicules électriques à stocker l’énergie et à la restituer au réseau électrique, connue sous le nom de recharge de véhicule à réseau ou V2G.

Alors que les services publics se tournent de plus en plus vers les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien, le rôle de la recharge V2G est considéré comme essentiel pour fournir des solutions de stockage d’énergie fiables et peu coûteuses.

Plusieurs véhicules électriques offrent déjà une recharge bidirectionnelle, dont le F-150 Lightning et la Nissan Leaf. En mars, Tesla a confirmé que tous ses véhicules électriques prendraient en charge la fonctionnalité de charge bidirectionnelle d’ici 2025.