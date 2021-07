GM confirme la troisième camionnette électrique avant la production du Hummer EV

Camion utilitaire sport GMC Hummer EV 2022 « Édition 1 » DG

DETROIT – General Motors a confirmé lundi qu’elle offrira au moins trois grosses camionnettes électriques au cours des prochaines années, alors que l’enthousiasme pour le segment continue de croître. Le dernier à avoir été annoncé par le constructeur automobile de Detroit est un pick-up électrique pleine grandeur pour sa marque de camions et VUS GMC. Il fait suite au GMC Hummer EV, dont les livraisons devraient commencer plus tard cette année, et à la confirmation en avril d’un Chevrolet Silverado électrique. « Je suis très confiant que GMC sera un grand gagnant dans cet espace », a déclaré Duncan Aldred, directeur mondial de GMC, lundi lors d’un événement médiatique numérique. Aldred a déclaré que le véhicule était « assez avancé » dans sa planification, mais il a refusé de divulguer le calendrier du véhicule.

General Motors prévoit de produire un pick-up Chevrolet Silverado tout électrique dans sa nouvelle usine d’assemblage phare de véhicules électriques en construction à Detroit. Le constructeur automobile a publié cette image teaser du nom du véhicule avec un « E » surligné en bleu. DG

Le pick-up électrique pleine grandeur GMC devrait être davantage un pick-up traditionnel qu’un véhicule « style de vie » comme le prochain GMC Hummer EV, dont le prix se situe entre 80 000 $ et 111 000 $. Aldred a refusé de dire si le nouveau pick-up sera nommé Sierra – le nom de son pick-up traditionnel pleine grandeur actuel. Les camionnettes électriques font partie du plan de GM visant à lancer 30 nouveaux véhicules électriques dans le monde d’ici 2025 dans le cadre d’un plan d’investissement de 27 milliards de dollars dans les véhicules électriques et autonomes. D’ici là, la société a l’intention de vendre au moins 1 million de véhicules électriques par an – en passe de devenir un constructeur automobile entièrement électrique d’ici 2035. GM devrait être parmi les premiers constructeurs automobiles à proposer un pick-up électrique plus tard cette année. D’autres incluent des start-ups de véhicules électriques telles que Rivian et Lordstown Motors, suivies plus tard dans l’année, potentiellement l’année prochaine, par Tesla et Ford Motor d’ici la mi-2022. Stellantis, anciennement Fiat Chrysler, a récemment confirmé qu’elle proposera un pick-up Ram électrique d’ici 2024.