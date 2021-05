GM commencera la production d’un nouveau véhicule de croisière sans conducteur au début de 2023

Le calendrier donné pour le véhicule est le plus détaillé à ce jour et indique également le moment où l’exploitation commerciale de la flotte d’essai de véhicules autonomes actuelle de Cruise devrait commencer.

« Cela continuera à prendre forme pendant le reste de cette année et l’année prochaine, mais là où cela commence vraiment à se développer, c’est lorsque Cruise Origin commencera la production et passera à un volume élevé », a déclaré Ammann lors de la conférence virtuelle Future of the Car du Financial Times. . « C’est à ce moment-là que vous verrez que les choses commencent vraiment à décoller. »

Les commentaires viennent un jour après Reuters a rapporté Cruise et son rival Waymo ont demandé les permis nécessaires pour éventuellement commencer à facturer les trajets et la livraison à l’aide de véhicules autonomes à San Francisco. Aucune des deux entreprises n’a révélé son intention de lancer des services, selon le rapport.

La société a refusé de commenter un calendrier pour un lancement public, mais Ammann a semblé optimiste sur de telles opérations en commençant par les véhicules Bolt avant la mise en production de l’Origin.

Lorsqu’on lui a posé une question hypothétique sur les opérations publiques commençant dans les deux à trois prochaines années, Ammann a déclaré que «cela me semble raisonnable».

Ses commentaires faisaient écho à ceux de la PDG de GM Mary Barra. En mars, elle a déclaré que la société était « confiante » que Cruise lancerait et commercialiserait des opérations « plus tôt que beaucoup de gens ne le pensent ».