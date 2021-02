DETROIT: General Motors Co a annoncé mercredi un bénéfice au quatrième trimestre plus élevé que prévu sur la forte demande de camions et de SUV pendant la pandémie COVID-19, mais prévoit des résultats 2021 plus faibles que prévu, citant une pénurie de puces utilisées dans la production automobile.

Les actions de GM étaient en baisse de 0,3% à 55,89 $ dans le commerce avant commercialisation.

Le constructeur automobile s’attend à ce qu’une pénurie de puces réduise de 1,5 à 2,0 milliards de dollars son bénéfice d’exploitation de 2021. Il prévoit une fourchette de 10,0 milliards de dollars à 11,0 milliards de dollars, ou de 4,50 à 5,25 dollars par action. Les analystes s’attendaient à 5,89 $, selon les données de Refinitiv.

La pénurie mondiale de puces aura également un impact à court terme sur la production et les flux de trésorerie, a déclaré la société.

La directrice générale Mary Barra, lors d’un point de presse mardi matin, a déclaré que GM «ne perdra aucune production» de ses camionnettes et SUV pleine grandeur à haut profit, bien que l’approvisionnement en puces informatiques «soit encore un peu fluide».

Cependant, a-t-elle ajouté, «nous allons pouvoir respecter les calendriers de production» pour l’année.

GM a déclaré qu’il prévoyait d’accélérer les dépenses consacrées aux véhicules électriques et autonomes en 2021. Les dépenses en capital projetées cette année sont de 9,0 à 10 milliards de dollars, dont plus de 7,0 milliards de dollars pour les véhicules électriques et audiovisuels.

La société a réduit ses perspectives de flux de trésorerie disponibles ajustés à 1,0 milliard de dollars à 2,0 milliards de dollars.

GM a déclaré avoir gagné 2,8 milliards de dollars, soit 1,93 dollar par action, contre une perte de 194 millions de dollars, ou 16 cents par action, l’année précédente.

Pour l’année complète, GM a gagné 6,4 milliards de dollars, contre 6,7 milliards de dollars en 2019.

GM a déclaré que sa marge opérationnelle pour 2020 était de 7,9%, dont 9,4% en Amérique du Nord.

La société a terminé l’année avec 22,3 milliards de dollars en liquidités et 40,5 milliards de dollars en liquidités totales, y compris des lignes de crédit inexploitées.