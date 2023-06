GM affirme que l’accord de recharge Tesla permettra au constructeur automobile d’économiser jusqu’à 400 millions de dollars

DÉTROIT — Moteurs généraux La PDG Mary Barra a déclaré qu’un accord de recharge avec Tesla annoncé jeudi permettra au constructeur automobile d’économiser jusqu’à 400 millions de dollars sur un investissement prévu dans la construction de la recharge des véhicules électriques aux États-Unis et au Canada.

GM a déclaré en octobre 2021 qu’il prévoyait de dépenser 750 millions de dollars pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les deux pays. Cela inclut la recharge à domicile, sur le lieu de travail et publique aux États-Unis et au Canada, a déclaré GM à l’époque.

« Nous pensons que nous pouvons économiser jusqu’à 400 millions de dollars sur les trois quarts de milliard de dollars initialement alloués à cela, car nous avons pu le faire plus rapidement et plus efficacement », a déclaré Barra jeudi dans une interview à CNBC » Argent rapide. » « Nous cherchons vraiment des moyens d’être plus efficaces en termes de capital, à mesure que nous progressons. »

Barra, en réponse à une question sur l’octroi de licences à d’autres technologies Tesla, a déclaré que le constructeur automobile de Detroit « va toujours chercher des moyens d’être plus efficace en termes de capital » et « s’il y a d’autres opportunités de partenariat, vous savez, nous allons être très ouvert à eux. »