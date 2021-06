Glum à Gleeful, les médias israéliens réagissent à la fin possible de l’ère Netanyahu

Après plus de 12 années consécutives à la tête du gouvernement israélien, le maintien au pouvoir du Premier ministre Benjamin Netanyahu pourrait toucher à sa fin. Dans un discours prononcé dimanche aux heures de grande écoute, Naftali Bennett, un courtier ultranationaliste du pouvoir, a annoncé que son parti coopérerait avec les dirigeants de l’opposition pour former un gouvernement dirigé dans un premier temps par lui, ouvrant la voie au remplacement du Premier ministre de droite par un ancien allié et de mettre un terme à une ère de la politique nationale. Les médias israéliens ont couvert la déclaration de M. Bennett et le discours de réfutation de M. Netanyahu. Les chroniqueurs libéraux ont déclaré que M. Netanyahu « ferait de la vie de ce gouvernement un enfer » ; les experts conservateurs ont exprimé leur consternation que M. Bennett ait accepté de faire équipe avec les partis centristes et de gauche ; et les gros titres ultra-orthodoxes ont mis en garde contre la mise en place d’un gouvernement « anti-juif ».

Voici les réactions des journaux israéliens de tout l’éventail politique. Maariv Maariv, l’un des quotidiens les plus diffusés en Israël, est considéré comme aligné sur le centre. Cette article extrait a été traduit de l’hébreu. « Bennett était un discours d’un leader qui pense au pays et au peuple », a écrit Ben Caspit, chroniqueur pour Maariv et critique virulent de M. Netanyahu. « C’était un discours enveloppant, responsable, judicieux et parfois même émouvant. Benjamin Netanyahu a monté, comme il le fait d’habitude, une attaque belliqueuse qui regorge de mensonges et d’incitations – celle d’un homme essayant de perpétuer à tout prix le chaos qui lui a permis de gouverner pendant deux ans sans remporter d’élections. » M. Caspit a ajouté : « S’il s’agissait d’un film hollywoodien, ce serait maintenant la partie dans laquelle quelqu’un entrerait tranquillement dans la pièce, poserait une main lourde sur l’épaule de l’orateur et lui dirait : « Monsieur, c’est fini. Personne ne croit un seul mot de ce que vous dites. Vous avez fait votre lit. Maintenant, vous devez vous allonger dedans. Israël Hayom Israël Hayom est un quotidien gratuit qui la famille Adelson a longtemps financé de fournir à M. Netanyahu un soutien politique. « Les estomacs de droite se retournent aux remarques de Bennett. Chaque mot de son discours était comme un coup de poing dans le ventre de ceux qui le croyaient. Depuis qu’il est entré en politique, Bennett a veillé à s’entourer de membres de la droite, d’idéologues, de membres du secteur religieux sioniste et de partisans de la Judée et de la Samarie », a écrit Mati Tuchfeld, un commentateur politique d’Israël Hayom, faisant référence aux noms bibliques de la Cisjordanie occupée.

« Aucun d’entre eux n’a rejoint Bennett parce qu’il leur avait promis la stabilité politique ou croyait que le but de sa vie était d’empêcher une autre élection », a-t-il déclaré, faisant allusion aux déclarations de M. Bennett selon lesquelles il cherche à empêcher Israël d’aller à une cinquième élection en moins de trois années. « Ils l’ont fait parce qu’ils pensaient qu’il était un homme de droite. »

Haaretz Haaretz est le quotidien le plus important d’Israël associé à la gauche. « Netanyahu, s’il quitte le bureau du Premier ministre, ira dans l’opposition et fera de la vie de ce gouvernement un enfer. Ses partisans le suivront et n’hésiteront pas à utiliser n’importe quel mot, malédiction ou forme de protestation. L’incitation croissante contre Bennett et Shaked, qui ont été appelés « corrompus », « escrocs » et « traîtres » ne sont qu’une pâle promotion de ce qui va arriver », a écrit Ravit Hecht, chroniqueur pour Haaretz, faisant référence à Ayelet Shaked, une proche alliée de M. Bennett. (M. Netanyahu resterait au Parlement, à moins qu’il ne démissionne de son siège.) « Les bibiistes n’abandonneront pas Netanyahu », a-t-elle ajouté, parlant des plus fidèles partisans de M. Netanyahu. « Accro aux sentiments d’infériorité, aux fantasmes de persécution, aux diffamations sanglantes sans fondement réel et surtout aux théories de la spéculation et du complot, ils n’accepteront pas un changement de régime qui a été obtenu à la suite d’une élection démocratique. Ils ne le quitteront pas parce que c’est ainsi qu’ils l’aiment le mieux. Un héros tragique, une noble victime, qui les rachète de la condescendance du monde entier. Makor Rishon Makor Rishon est un quotidien de droite associé au sionisme religieux. Cette article extrait a été traduit de l’hébreu. « Benjamin Netanyahu. Qu’est-ce qui n’a pas été dit sur l’homme ? C’est peut-être la fin. En effet, cela prendra du temps, mais cet homme talentueux a atteint la ligne d’arrivée, précisément à cause de son talent naturel, de son succès et de ses réalisations », a écrit Doron Matza, chroniqueur régulier pour Makor Rishon. « C’est comme ça : pour chaque hégémon, il y a une résistance automatique. Les partenaires du prochain gouvernement essaieront de faire en sorte qu’il soit complètement retiré de la scène. Une sorte de législation limitant son mandat ou son potentiel à se présenter aux élections à l’avenir fera le travail », a-t-il déclaré. « Il y a quelque chose de tragique, voire d’injuste, dans ce jeu, mais c’est comme ça que ça marche. »

Yediot Ahronot Yediot Ahronot est un journal populaire qui critique vivement M. Netanyahu et est perçu comme centriste. Cet extrait d’article a été traduit de l’hébreu. « Netanyahu va profiter au maximum de chaque heure sur les nombreuses heures restantes pour essayer d’allumer un feu. Chaque heure qui passe ne fait que le rendre plus désespéré, plus incitatif et plus dangereux. C’est triste, d’autant plus qu’il est l’un des hommes d’État les plus talentueux d’Israël », a écrit Ben-Dror Yemini, chroniqueur pour Yediot Ahronot. « Mais derrière cet homme d’État se cache un homme dangereux. Son discours d’hier soir, un discours plein d’incitations et de manipulations, a clairement montré qu’Israël avait besoin d’un leadership différent. Elle a besoin d’un leadership responsable, d’un leadership national et d’un leadership qui unit. Yated Neeman Yated Ne’eman est un quotidien affilié au parti Degel HaTorah, membre de l’alliance politique ultra-orthodoxe connue sous le nom de judaïsme uni de la Torah. Pour les Israéliens ultra-orthodoxes, ou Haredim, la coalition proposée est une préoccupation car elle serait formée sans la participation de l’un des deux principaux partis Haredim, qui ont fait partie de la plupart des gouvernements de coalition ce siècle. « Peur et inquiétude » concernant la mise en place d’un « gouvernement anti-juif dont les membres déclarent leur engagement à nuire à la communauté ultra-orthodoxe », a déclaré Yated Ne’eman dans un titre. « Un gouvernement de malveillance », lit-on dans un titre séparé.