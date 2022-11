Gluesenkamp Perez gagne pour les démocrates dans le 3e de Washington

SEATTLE (AP) – La démocrate Marie Gluesenkamp Perez a été élue à la Chambre des États-Unis du sud-ouest de Washington, capturant un district qui a longtemps échappé à son parti.

Elle a battu le républicain Joe Kent, soutenu par Donald Trump, pour l’emporter dans le 3e district.

Le représentant républicain américain de longue date Jaime Herrera Beutler, a perdu dans la primaire. Elle était l’une des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Gluesenkamp Perez – qui est copropriétaire d’un magasin d’automobiles avec son mari juste de l’autre côté du fleuve Columbia à Portland, Oregon – a déclaré qu’en tant que propriétaire d’une petite entreprise qui vit dans une partie rurale du district, elle est plus en phase avec les électeurs.

Elle soutient l’accès à l’avortement et les politiques de lutte contre le changement climatique, mais est également une propriétaire d’armes à feu qui a déclaré qu’elle s’opposait à l’interdiction des fusils d’assaut, bien qu’elle soutienne le relèvement de l’âge d’achat de ces armes à 21 ans.

“Je ne suis pas votre démocrate typique”, a-t-elle déclaré aux électeurs.

Kent, un ancien béret vert qui est un habitué du câble et des podcasts conservateurs, a appelé à la destitution du président Joe Biden et à une enquête sur les élections de 2020. Il s’est également élevé contre les fermetures de COVID et les mandats de vaccination et a appelé à définancer le FBI après la perquisition au domicile de Trump à Mar-a-Lago pour des documents classifiés.

Gene Johnson, l’Associated Press