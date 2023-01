GLU parle de “My Demons” et partage la liste de lecture des chansons qui l’ont inspiré – Hollywood Life

Chacun lutte avec ses propres démons, mais GLU semble heureux de passer quelques heures de plus avec eux sur “My Demons”, la chanson titre de son prochain EP. Dans “My Demons”, GLU – le nouveau surnom de rock infusé de hip-hop de Michel Shuman – détaille comment il est difficile d’abandonner les mauvaises habitudes, et comme appuyer sur la sieste de son réveil moral, il supplie peut-être quinze minutes de plus avec ces vices. Une expérience trippante du début à la fin — rendue encore plus séduisante avec les voix de Phantogramme Sarah Barthel — “My Demons” est une introduction dynamique à cette nouvelle aventure musicale. Si la chanson n’était pas assez tentante, GLU a sorti une vidéo aux teintes rouges pour accompagner le morceau, donnant quelque chose de savoureux pour vos yeux ainsi que vos oreilles.

“En ce qui concerne la musique, je voulais faire quelque chose qui me mettait au défi”, a déclaré GLU. HollywoodLa Vie. Son alter ego, Michel Shumanest connu pour jouer de la basse dans le Josh Homme-dirigé reines de l’âge de pierre et pour faire face au groupe de rock Mini manoirs. GLU, un projet solo qui emprunte davantage la voie du hip-hop, est « quelque chose que je n’avais jamais fait », déclare GLU. « J’ai été dans des groupes toute ma vie, écrivant dans un état d’esprit punk rock, dont les origines ont tendance à venir des riffs. La seule chose que je n’avais pas faite, c’est vraiment creuser dans les paroles et faire en sorte que l’ordinateur soit aussi un instrument.

“Le nom GLU vient d’un de mes amis qui m’a dit que je suis le ciment de toutes mes aventures musicales et de mes amitiés”, poursuit-il. «De plus, pendant le processus de sélection des noms, qui est la pire chose à faire, ma tante m’a envoyé une lettre écrite à propos de mon grand-père. Il parlait de souvenirs de lui pendant la guerre, ainsi que du genre d’homme qu’il était pour cette famille. Il a déclaré qu ‘«il était dans la colle dans toutes les situations». C’est tout ce que j’avais vraiment besoin d’entendre pour décider quel nom me représentait vraiment.

Le grand-père de GLU prend également en compte la pochette de l’EP, en particulier la bague qu’il porte sur l’œuvre. « C’est la bague de mon grand-père. Ses initiales », partage-t-il. «Mais il semble continuer à se montrer avoir de nombreuses significations dans ma vie. Je ne suis pas très astrologue, mais c’est un peu ça. Vous commencez à voir toutes ces choses qui s’alignent sur ce signe, des choses qui ne cessent de se manifester dans votre vie.

MES DÉMONS – sorti le 24 février – commence par la chanson titre, passe au précédent «COLD SWEAT» et «NIGHT SHIFT» avant «MOONWALKIN ‘» avant de se terminer par «F **** D WITH MY DEMONS». Avec le projet commençant et finissant avec des « démons », on pourrait penser qu’il y a un fil conducteur reliant les chansons de la sortie. Pas si. “Ce n’est pas un concept record ou quoi que ce soit, mais parce qu’il a été écrit et enregistré dans le même laps de temps, tout semble lié ensemble”, a déclaré GLU. HollywoodLife.

“Tout cela a été fait par moi-même pendant le confinement”, poursuit-il. “Donc, cette période m’a vraiment permis de réfléchir à qui je suis maintenant et à ce qui, dans mon passé, m’a amené ici. J’avais affaire à ne plus pouvoir tourner et jouer de la musique, ce qui est difficile d’arrêter la dinde froide. Je suppose que certains de mes vices ont persisté tout au long de l’écriture et de l’enregistrement du disque.

La période de création de GLU était une période d’immobilité et d’effroi, ce qui pourrait expliquer la nature des chansons sur MES DÉMONS. Mais, alors que d’autres artistes poussent leur voix dans le rouge, hurlant de la frustration d’un millier de loups géants, GLU aborde la morosité et le malheur avec une cadence douce et paisible.

« C’est un peu comme ça que je roule », dit-il. « Les gens ont tendance à dire que je suis plutôt calme et serein. Bien que j’aie constamment des pensées TOC dans ma tête, je fais de mon mieux pour les calmer et ne pas les laisser prendre le dessus sur moi. Comme l’a dit Bad Brains, j’ai eu ce PMA. Donc, quand il s’agit de ma prestation vocale pour GLU, je me sens comme moi. Très naturel. Et peut-être le plus moi-même que j’aie jamais été.

Les fans peuvent trouver ce GLU naturel au crépuscule. Lorsqu’on lui a demandé quel est le meilleur moment pour mettre MES DÉMONSil dit HollywoodLa Vie que ce pourrait être la meilleure façon de terminer votre soirée (juste au moment où la journée commence.) «Je pense que l’EP a été conçu et conçu pour une écoute nocturne. Les après après-fête », dit-il. « Il peut s’agir d’un effort d’écoute en solo, mais comme un bon verre ou un bon film, cela peut être apprécié avec des amis. Oh, et ça tombe le 24 février.

Pour vous aider à mieux vous familiariser avec GLU, il a également fourni une playlist de chansons qui ont directement inspiré la création du nouveau son :

Gorillaz – Clint Eastwood”

La première chanson de Gorillaz que j’ai entendue qui m’a ouvert les yeux sur les possibilités de recommencer à zéro.

DJ Shadow et Run The Jewels, “Personne ne parle”

Une de mes collaborations préférées. Mélange parfait d’instrumentation réelle et d’échantillons.

Mac Miller, “Bonne nouvelle”

J’adore l’influence de Jon Brion sur Mac. On entend vraiment la collaboration musicale de leurs deux mondes là-dessus.

Depeche Mode, “La plus douce des perfections”

Un de mes morceaux nocturnes préférés.

Benee, “trempé”

Je n’aime pas beaucoup la pop, mais je pense que Benee réussit parfaitement à mélanger la musique pop avec des influences psychédéliques. Excellente production à ce sujet. J’adorerais collaborer avec elle.

Beethoven, « Sonate au clair de lune (1er mouvement) »

Influencé mon morceau, Moonwalkin’. Était littéralement en train d’apprendre à le jouer tous les jours pendant le verrouillage au piano, et vient de fuir dans certains sons et paroles sur l’EP.

Dr Dre, “Toujours DRE”

Pas grand chose à dire sur ce morceau. Si vous savez, vous savez. Et vous le savez probablement.

