Glowforge s’attaque au monde de l’artisanat avec son nouveau découpeur laser Aura

Si vous avez déjà entendu le nom Glowforge, il y a de fortes chances que votre première pensée soit grand. Bien que des machines incroyablement performantes avec des logiciels extrêmement cool, les deux modèles Glowforge que vous pouviez acheter la semaine dernière ont été conçus pour des environnements industriels ou commerciaux. Cette semaine, il y a une nouvelle Glowforge en ville. Le nouvel Aura n’est pas seulement assez petit pour justifier de l’avoir dans votre maison, c’est des milliers de dollars moins cher que la gamme actuelle de produits. Et après l’avoir utilisé pendant quelques jours, il est clair que c’est quelque chose que vous allez voir en arrière-plan de nombreux ateliers d’artisanat à domicile.

Il existe actuellement de nombreuses découpeuses laser haut de gamme puissantes en concurrence sur le prix, mais en ce qui concerne la commodité et la facilité d’utilisation, quiconque a déjà utilisé un Glowforge vous dira que la concurrence est battue d’un mile. À partir de n’importe quel navigateur Web, vous pouvez créer un design pour couper, graver, marquer et parfois tout ce qui précède en utilisant une image réelle de ce qui se trouve à l’intérieur de votre Glowforge comme plan. Le logiciel vous aide à placer parfaitement les conceptions, puis à les découper facilement, et offre une énorme bibliothèque de polices et d’images pour vous aider si vous êtes prêt à payer l’abonnement mensuel pour y accéder.

Prenez ce logiciel impressionnant et appliquez-le à quelque chose que les gens astucieux peuvent utiliser pour leurs propres projets domestiques ou pour commencer à vendre leurs propres choses, et vous avez l’Aura. Il a un lit de 12 x 12 pouces qui peut couper des matériaux jusqu’à 1/4 de pouce d’épaisseur et prend en charge une tonne de matériaux pour la gravure et la découpe. Bien que le Glowforge Aura soit un laser de classe 4, il n’est pas aussi puissant que celui que vous obtiendriez dans la machine phare de l’entreprise. Cela signifie que vous ne pourrez pas faire tout ce qu’un Glowforge plus grand peut faire, y compris certains des matériaux « Proofgrade » fabriqués par Glowforge. Lorsque j’ai essayé d’utiliser l’acrylique vert de verre moyen Glowforge presque entièrement transparent, j’ai reçu un avertissement dans le logiciel indiquant que mon Glowforge ne prenait pas en charge ce matériau. Mais si vous voulez graver du vrai verre, le site Web de Glowforge indique que cela fonctionnera très bien. Nous allons tester cela et beaucoup d’autres choses dans notre examen complet.

S’il vous plaît ne jugez pas mon travail de peinture; la découpe laser ici est la vraie star. Russell Holly / Crumpe

Pour faire avancer la marche de Glowforge dans l’artisanat à domicile, la société a mis un accent particulier sur la capacité de gérer le vinyle adhésif et le vinyle thermocollant avec des paramètres prédéfinis pour chacun. Ces deux matériaux sont extrêmement populaires auprès d’autres machines d’artisanat à domicile, donc voir Glowforge faire valoir que l’Aura est la seule machine dont vous avez besoin pour tout est un moyen solide d’atteindre les maisons avec un espace limité. Et étant donné la différence de prix entre une Aura Glowforge et quelque chose comme un Cricut Maker 3c’est un argument que Glowforge devra vraiment clouer.

Comme ses prédécesseurs, l’Aura peut être ventilé par une fenêtre ou vous pouvez également prendre le filtre personnel de 400 $. Comme l’Aura lui-même, ce filtre est plus petit que les modèles existants, mais il a également une conception globale beaucoup plus agréable et la configuration prend quelques secondes. Je brûle des morceaux de bois dans mon bureau depuis des jours maintenant et le capteur de qualité de l’air dans cette pièce n’a pas bougé, ce qui est incroyable.

Glowforge Aura est disponible sur Michels et Joann à partir d’aujourd’hui pour 1 200 $ et est livré avec du matériel de test pour vous aider à démarrer. Un examen complet de ce découpeur laser suivra bientôt, mais voir Glowforge apporter son logiciel super simple à un prix adapté à la maison en fait rapidement quelque chose de facile à recommander aux artisans à domicile qui cherchent à étendre leurs capacités dans la salle de bricolage.