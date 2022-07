Gloucester lock Ed Slater diagnostiqué avec une maladie du motoneurone, se retire du rugby avec effet immédiat | Actualités du rugby à XV

Gloucester lock Ed Slater a pris sa retraite du rugby avec effet immédiat après avoir reçu un diagnostic de maladie du motoneurone

Gloucester lock Ed Slater a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone et a pris sa retraite du rugby avec effet immédiat.

Le joueur de 33 ans, qui a rejoint Gloucester depuis Leicester en 2017, a représenté les Saxons d’Angleterre à quatre reprises au cours de sa carrière.

Gloucester a révélé dans un communiqué que Slater subissait des tests depuis six mois et qu’ils avaient maintenant ouvert une page JustGiving.

La déclaration disait: “Gloucester Rugby est profondément peiné d’annoncer qu’Ed Slater a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone (MND).

“Après six mois de tests, le diagnostic d’Ed a été confirmé la semaine dernière et par conséquent, avec le soutien de sa famille, de ses amis et de Gloucester Rugby, il a pris la décision difficile de se retirer du rugby professionnel avec effet immédiat.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Tout le monde à Gloucester Rugby – joueurs, direction et personnel – est entièrement engagé à soutenir Ed, sa femme Jo et ses trois enfants de toutes les manières nécessaires.

“Nous savons qu’il en sera de même pour les fans de Gloucester et de Leicester, et pour la communauté du rugby au sens large.

“Alors qu’Ed, sa famille et le club prennent le temps de déterminer les prochaines étapes, Gloucester Rugby a ouvert une page JustGiving.

“La direction de ces fonds sera déterminée en temps voulu, qu’il s’agisse de soutenir directement Ed et sa famille et / ou une association caritative MND sélectionnée.

“Ni le club ni la famille Slater ne feront d’autres commentaires pour le moment et demandent gentiment que ces souhaits soient respectés.”