Gloucester 21 – 27 Newcastle

Adam Radwan célèbre le premier essai de Newcastle lors de sa victoire surprise à Gloucester

Newcastle a bouleversé le formulaire avec une victoire palpitante 27-21 dans un match remarquable à Gloucester.

En bas du tableau au préalable, les Falcons ont pris une avance de 24-0 dans les 35 premières minutes, mais un Gloucester apathique est sorti de leur sommeil pour dominer une seconde mi-temps qui a vu quatre joueurs de Newcastle pécher.

Adam Radwan, George McGuigan et Callum Chick ont ​​marqué leurs essais. Brett Connon a converti les trois et a ajouté deux pénalités.

Tom Seabrook et Cam Jordan ont marqué les essais de Gloucester, tous deux convertis par George Barton, en plus d’un essai de pénalité.

Newcastle a rapidement pris les devants grâce à un brillant essai individuel de Radwan. L’ailier anglais à deux reprises a reçu le ballon à mi-chemin, près de la ligne de touche gauche, avant de contourner deux défenseurs, puis de dépasser la défense de couverture pour marquer dans le coin droit.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Peu de temps après, les Falcons ont choqué les hôtes en marquant à nouveau. Le capitaine Michael Young s’est échappé d’un alignement à mi-chemin et lorsque le ballon a été recyclé, Chick était sur place pour s’écraser avec une deuxième conversion de Connon donnant à Newcastle une avance de 14-0 à la fin du premier quart.

Gloucester a continué à être en grande partie sans vie avec son jeu jonché d’erreurs de manipulation inhabituelles et ils ont même gâché leur point fort, une ligne de conduite à 10 mètres de la ligne adverse – il n’est donc pas surprenant que Newcastle ait prolongé son avance avec une simple pénalité de Connon. .

La misérable mi-temps de l’équipe locale s’est poursuivie lorsque McGuigan a terminé un alignement au volant, mais à deux minutes de la mi-temps, Gloucester a répondu avec un essai de Seabrook après que l’ailier eut repoussé un tacle faible de Nathan Earle.

Gloucester traînait 24-7 à la mi-temps avec les premiers rameurs, Jack Singleton et Ciaran Knight, introduits dans une tentative de renverser la vapeur.

Cependant, les 15 premières minutes de la seconde mi-temps sont restées sans but jusqu’à ce que McGuigan et Sean Robinson reçoivent un carton jaune en succession rapide pour avoir effondré des mauls de conduite et Gloucester n’a eu aucun mal à capitaliser lorsque le remplaçant Jordan a terminé une succession d’entraînements en avant.

Bien qu’ils n’aient plus que 13 ans, les Falcons ont remarquablement remporté un penalty pour Connon avant que McGuigan ne devienne le premier à revenir du sin-bin.

Robinson est également revenu mais Newcastle a continué d’offenser, Chick et Tom Penny ont reçu un carton jaune en succession rapide et les hôtes ont accordé un essai de pénalité pour s’être effondré pour l’infraction de Penny.

Gloucester a eu huit minutes contre 13 hommes pour marquer l’essai gagnant, mais d’une manière ou d’une autre, Newcastle les a frustrés pour assurer une victoire notable.