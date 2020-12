Êtes-vous à la recherche du cadeau parfait qui ravirait un fan de beauté le jour de Noël ou même vous-même? Écoutez bien, le dernier lancement de Glossybox est celui que vous ne voudrez pas manquer.

Le service d’abonnement mensuel à la beauté a toujours été dédié à amener les plus grands noms de l’industrie de la beauté aux membres fidèles de Glossy. Quant à la boîte finale de 2020, Glossybox s’est associée à la ligne de beauté non-autre que Rihanna, Fenty Beauty.

Le coffret Glossybox x Fenty Beauty Limited Edition permet à Glossies de découvrir six magnifiques produits Fenty, dont le très recherché Killawatt Freestyle Highlighter et Stunna Lip Paint. Donc, quoi que nous finissions par faire cette année pour Noël, au moins notre maquillage aura l’air impeccable.









Lancée le 10 décembre, cette boîte en édition limitée est le cadeau parfait pour vous-même ou un autre amoureux de la beauté ce Noël.

De plus, les produits arrivent dans une belle boîte sur mesure qui met en valeur l’attitude de Fenty Beauty combinée à la marque plus douce Glossybox. Il est également parfait pour la réutilisation pour stocker vos friandises de beauté.

Cette passionnante boîte Glossybox x Fenty Beauty Limited Edition vaut plus de 105 £, mais sera en vente aux abonnés pour seulement 30 £ à 9h le 10 décembre.

Les non-abonnés peuvent également acheter la box, pour 35 £ et plus tard à midi le même jour.

Les clients doivent s’abonner maintenant pour profiter du prix et du temps exclusifs aux abonnés – et faites-nous confiance lorsque nous disons que cette boîte ne durera pas longtemps.

Les prix des abonnements commencent à seulement 13,25 £ lorsque vous payez à l’avance pendant un mois ou à 11,75 £ pour 12 mois lorsque vous payez mensuellement.

Offrez à quelqu’un de spécial dans votre vie un abonnement Glossybox Gift et obtenez 10% de réduction avec le code: GLOSSYGIFT .

Ne perdez plus de temps et rejoignez la liste d’attente du coffret The Glossybox x Fenty Beauty Limited Edition, ici.

Vous pourrez acheter The Glossybox x Fenty Beauty Limited Edition dès sa mise en vente à partir du 10 décembre, ici.

Ci-dessous, nous avons répertorié tout ce que vous pouvez vous attendre à trouver dans la boîte Glossybox x Fenty Beauty Limited Edition.

Surligneur Killawatt Freestyle – d’une valeur de 28 £ (taille réelle)

Créé pour refléter toutes vos humeurs, le surligneur Killawatt Freestyle ajoutera une dose de couleur illuminatrice et glorifiante à vos joues. Dans cette boîte, vous découvrirez l’un des deux superbes designs: Chic Phreak / Girl Next Door (un éclat rose tendre associé à un chatoiement rose pêche suralimenté ou Mean Money / Hustla Baby (un duo de reflets champagne doux et de chatoyant champange pêche supercharge).

Fairy Bomb Shimmer Powder en 24Kray – d’une valeur de 24 £ (taille réelle)

Bénissez votre corps de la tête aux pieds, avec l’éclat prismatique de cette poudre Fair Bomb Shimmer. Or scintillant, cette teinte 24Kray est hyper réfléchissante et sublime sur toutes les carnations, que vous illuminez votre visage, vos yeux ou votre corps. Cette poudre libre ultrafin est également pré-emballée dans un magnifique pompon scintillant Fairy Bomb!

Pinceau surligneur portable – d’une valeur de 19 £ (taille réelle)

Emmenez vos endroits lumineux où vous ne l’avez jamais été avec le pinceau surligneur portable magnétisé. Les poils de brosse synthétiques doux et inclinés tracent les angles de votre visage et sont conçus par des experts pour vous aider à créer des paillettes à votre niveau d’impact parfait. Rétractable et totalement portable, c’est la brosse de voyage parfaite pour un surligneur dont vous ne repartirez jamais sans.

Mini Pro Filt’r Mini Instant Retouch Primer – d’une valeur de 15 £ (taille réelle)

Cet apprêt anti-brillance et diffusant les pores adoucit la voie pour une application de fond de teint meilleure et plus durable. La texture moelleuse et tactile de Pro Filt’r matifie la peau avec la sensation la plus légère possible. Réduisant l’apparence des pores et le teint et la texture inégaux de la peau, cette mini base crée un effet de flou semblable à un filtre, absorbant instantanément la brillance, pour une expérience sensorielle complète.

Peinture à lèvres Stunna dans Unbutton – d’une valeur de 20 £ (taille réelle)

Avec sa teinte nude pêche qui fait tourner la tête et son fini mat doux, ce rouge à lèvres liquide est incroyable sur toutes les carnations. La baguette de précision définissant les lèvres facilite plus que jamais la définition et le remplissage de votre moue en un seul passage, tandis que le pigment mat de longue durée est si léger que vous pourriez même oublier que vous le portez!

Mascara Deluxe Full Frontal Volume Lift & Curl – d’une valeur de 2,52 £ (taille Deluxe)

Obtenez des cils complets comme jamais auparavant avec un mascara conçu pour vous donner le look emblématique et complet des cils que Rihanna adore. La formule légère et ultra noire de Full Frontal a été spécifiquement associée à une brosse exclusive plate à grosse pour offrir du volume, de la longueur, de l’élévation et des boucles spectaculaires. Et, grâce à la pointe ronde et pointue de la baguette, vous pouvez charger et révéler tous les petits cils que vous ne saviez pas que vous aviez.

Alors qu’est-ce que tu attends? Nous nous joignons à la liste d’attente au moment où nous parlons…