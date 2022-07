Gloss à lèvres abordable sur Amazon: Shop – Hollywood Life

Crédit image : mimagephotos/Adobe

Aucun look n’est complet sans brillant à lèvres. C’est un must absolu d’en garder quelques-uns cachés, afin que vous puissiez rester brillant et chic tout au long de la journée. Nous avons tous notre gloss préféré, mais permettez-nous de vous présenter ce nouveau gloss qui surpasse tout simplement tout le reste.

La Brillant à lèvres clair Broadway Vita-Lip est absolument adoré par 10 000 fanatiques de maquillage laissant cinq étoiles avis sur Amazon. Oh, avons-nous mentionné qu’ils ne coûtent que 1 $ chacun ? Un vol absolu, pour être sûr. Nous allons vous donner un aperçu de ce qui rend ce voyage brillant digne d’intérêt.

Cette hydratante brillant se décline en trois saveurs : menthe, noix de coco et églantier. Ce produit à base d’huile regorge d’antioxydants, d’acides aminés et d’autres ingrédients nourrissants qui agissent pour reconstituer l’humidité afin de garder vos lèvres hydratées toute la journée.

Un acheteur déliré à propos de la brillance et a dit, “Je vis dans un climat très sec et j’ai toujours les lèvres très sèches. (…) Je dois juste dire, ce truc marche !! Il dure 3 à 4 heures avant que je doive en réappliquer pendant la journée et dure toute la nuit. J’adore le fait qu’il soit livré avec 3 tubes pour que je puisse en garder un dans mon sac à main, près de mon lit et dans ma voiture. Si vous recherchez un gloss qui soigne vos lèvres sèches et craquelées ou un gloss brillant longue durée, c’est ce que vous recherchez.

Bonus : il aide également à réduire l’apparence des rides et ridules tenaces pour aider à créer un visage presque sans défaut. Peu importe quelle saveur vous choisissez, chacun donne des lèvres brillantes dignes d’un baiser. Plus important encore, il aide à garder vos lèvres éblouissantes saines et entières. Chacun a une spécialité :

Rose musquée : cible spécifiquement les ridules

Menthe : a un bel effet rafraîchissant

Noix de coco : Fournit un effet hydratant supplémentaire

Ces gloses ne vous donnera pas l’effet goopy redouté pour lequel certains produits sont connus. Ils continuent en douceur, créant un éclat impeccable tout en offrant des parfums amusants et frais.

Si vous recherchez un gloss de tous les jours pour garder vos lèvres saines et hydratées avec des parfums sucrés, le Brillant à lèvres clair Broadway Vita-Lip est dans votre allée. Offrez à vos lèvres un éclat sain, lisse et durable pour seulement 1 $ la bouteille, mais agissez vite car cette offre ne durera pas éternellement.