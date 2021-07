Glorious Goodwood : l’empereur ottoman règne sur le raider irlandais Johnny Murtagh et Ben Coen dans Gordon Stakes | Nouvelles de course

Johnny Murtagh a une fois de plus prouvé que lorsqu’il envoyait ses coureurs en Grande-Bretagne, ils justifiaient une inspection minutieuse alors que l’empereur ottoman remportait la victoire dans les John Pearce Racing Gordon Stakes à Goodwood.

Murtagh a récemment remporté son premier prix Royal Ascot avec Create Belief, après avoir remporté l’Ebor 2014 avec Mutual Regard, et opère à un taux de grève sain lorsqu’il effectue le court voyage à travers la mer d’Irlande.

Inédit à deux ans, l’empereur ottoman a fait ses débuts à Dundalk en mai derrière Sir Lamorak avant de remporter une Cork maiden en avril.

Il a ensuite remporté un handicap de Gowran avant de remporter également une épreuve décente à Navan – mais cela représentait une montée en flèche dans la classe contre un certain nombre de rivaux qui avaient déjà couru dans les classiques.

Renvoyé sur une chance de 11-1, Ben Coen était déterminé à garder sa monture proche du rythme et a suivi Wordsworth avant de frapper l’avant à plus d’un mètre de chez lui.

Il a pris deux longueurs hors du terrain, bien qu’avec 100 mètres à parcourir, sa foulée a commencé à se raccourcir et le peloton de chasse s’est rapproché.

Sir Lucan et Frankie Dettori ont fait le meilleur de ceux-ci, se rapprochant d’une demi-longueur, mais la ligne est arrivée à temps pour Coen. Derby cinquième Third Realm a terminé troisième, avec Youth Spirit et Wordsworth également de près.

Image:

Johnny Murtagh a connu un gagnant à Royal Ascot et Glorious Goodwood cette année



Le vainqueur a été ramené à 10-1 contre 20 pour le Cazoo St Leger de Betfair – et la pièce maîtresse de Doncaster semble être la cible.

Murtagh a déclaré: « Il l’a fait à la dure – Ben a dit qu’il courait paresseusement tout le long, mais il est comme ça.

« Il est un peu enfantin, nous ne savons pas vraiment à quel point il est bon ou à quel point il peut être bon, en arrivant au sommet de la colline, il [Coen] a dit qu’il avait un peu perdu l’équilibre, puis il s’est agrippé et est devenu vraiment fort.

« Il est arrivé un peu vite devant, mais il ne s’est pas arrêté une fois que les autres chevaux l’ont rejoint, il a baissé la tête.

« Une chose à propos de lui, c’est qu’il est vraiment authentique et vraiment dur, je pense qu’il tient très bien la distance.

« Nous étions ici pour découvrir – est-il un cheval d’un kilomètre et demi ou peut-il rester un kilomètre et six? Je pense qu’il a répondu à beaucoup de questions aujourd’hui.

« Nous aimerions lui donner une chance à l’Anglais St Léger ensuite, c’est une très belle course et nous aimerions avoir une chance en direct. »

L’ancien cavalier multiple vainqueur de la Classique a ajouté : « Ce cheval s’est amélioré dès le premier jour, je sais qu’il a été battu dans sa jeune fille, mais il n’a cessé de s’améliorer physiquement et mentalement, je pense qu’il peut s’améliorer un peu plus.

« Aujourd’hui, c’était une grosse épreuve, une grande foule et un peu d’ambiance, il n’avait jamais vu ça auparavant, donc il était un peu sur ses gardes.

« Je pense que mentalement, il peut encore grandir un peu et il pourrait être un très bon cheval restant cette année et l’année prochaine. »

Dettori a dit de Sir Lucan : « Aidan (O’Brien) a dit qu’il pourrait le mettre dans le Voltigeur et le Léger, c’est le plan.

Roger Varian a ajouté à propos de Third Realm, favori 5-2: « Il est resté stable et a galopé jusqu’à la ligne. C’est un cheval qui pourrait être meilleur avec plus de terrain qu’aujourd’hui. »