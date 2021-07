Glorious Goodwood : Hollie Doyle propulse Trueshan vers la gloire de la Goodwood Cup pour une deuxième victoire en carrière dans le Groupe 1 | Nouvelles de course

Hollie Doyle a connu un deuxième succès en carrière dans le Groupe 1 en propulsant Trueshan d’Alan King vers une victoire décisive dans la Coupe AL Shaqab Goodwood.

Vainqueur en fuite lors de la Journée des champions à Ascot en octobre, le joueur de cinq ans a fait un début prometteur pour la campagne en cours lorsqu’il a terminé deuxième au Japon à Chester en mai avant de rater une apparition prévue dans la Gold Cup à Royal Ascot en raison de son inadéquation. sol.

Trueshan a plutôt disputé le Northumberland Plate de la semaine suivante, où il était loin d’être déshonoré en terminant sixième sous un poids énorme, et tout s’est parfaitement mis en place pour lui dans les Sussex Downs.

Avec le sol ramolli par la pluie menant au retrait du quadruple héros de la Goodwood Cup Stradivarius, la charge de King était le favori 6-5 pour fournir à son entraîneur plusieurs fois vainqueur de la première année un premier succès de haut niveau sur le plat.

Trueshan a couru vivement pendant une grande partie du voyage de deux milles, mais est passé en tête au début de la ligne droite et a repoussé l’effort courageux du tir largement inconsidéré de 33-1 Away He Goes d’un peu moins de quatre longueurs.

Doyle ne tarit pas d’éloges sur Trueshan. Elle a déclaré à ITV: « C’est une superstar sur ce terrain. Je pensais que nous allions très vite au début – il était assez libre en fait.

« Il peut être (comme ça), mais j’ai juste pensé que je le laisserais glisser pour sortir de la laisse et lâcher la bride sur moi.

« (Ensuite) plus j’allais loin, mieux c’était. Il a touché ce terrain en pente et a trouvé un autre équipement.

« C’est incroyable. Il est dans ma tête tous les jours depuis la Journée des champions (vainqueur de la Coupe longue distance à Ascot l’année dernière), quand nous avons pu nous remettre ensemble – ce sont les jours pour lesquels vous le faites. »