GloRilla se fait traîner pour avoir proposé de payer un assistant 550 $ / semaine

Maintenant, Gloria…

Moi quand ces 550 $ ont frappé mon compte bancaire pendant que je suis sorti pour attraper les Newports de Glorilla pic.twitter.com/AaGCot5w4r — ʟᴇᴇʀᴏʏ. (@IamKickz) 15 décembre 2022

Débutant nominé aux Grammy Awards GloRilla s’emballe pour avoir offert 550 $/semaine à un assistant potentiel qui ferait essentiellement plusieurs emplois en un pour un salaire invivable dans la plupart des villes.

Dans une vidéo désormais virale, la star émergente a présenté un longue liste de tâches, y compris faire diverses courses, gérer la garde-robe et réserver des voyages qui ont immédiatement suscité des réactions négatives sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas un travail d’assistant personnel, c’est le COO de GloRilla Inc, et cela nécessite d’être sur appel presque 24h/24 et 7j/7… Pour 28 000 $/an. https://t.co/wMYSOdYug1 – Hanukkah Solo (@BostonJerry) 15 décembre 2022

Il n’a pas fallu longtemps à la rappeuse de “Tomorrow 2” pour répondre au contrecoup qu’elle a ignoré tout en expliquant que le travail n’est pas aussi stressant qu’il n’y paraît.

«Laissez-moi vous dire quelque chose de mutha *****, parler de 550 $, c’est trop peu. B *** h, il faut vraiment que ce soit 500 $ – non, je ne fais que jouer », a-t-elle déclaré dans un livestream. « Tout d’abord, vos vols sont payés, vos vols et vos déplacements. Si vous voulez un salaire plus élevé, payez vos propres vols et votre propre voyage et voyez combien coûtent ces billets d’avion à 500 dollars un ** … Je prends des vols tous les jours.

GloRilla s’exprime après avoir reçu un contrecoup de son annonce pour un emploi d’assistante personnelle payant 550 $/semaine 👀 pic.twitter.com/uVGHreZldf — Magazine MEFeater (@mefeater) 15 décembre 2022

“La moitié de la merde sur cette liste, tu ne dois pas la faire pour de vrai. C’est juste que si cela se résume à cela, vous devrez peut-être le faire », a-t-elle poursuivi. “Mais c’est littéralement la merde la plus facile du monde. Tu n’as vraiment pas à faire de conneries mais sois avec moi tous les jours.

Cela survient quelques jours seulement après que Summer Walker a offert 2 000 $ par MOIS (dans cette économie) pour un assistant masculin “de préférence blanc ou gay” qui sait comment “construire des trucs”.

La très La chanteuse enceinte a posté l’offre d’emploi douteuse sur son compte @glctawhre où elle partage souvent les premières pensées qui lui viennent à l’esprit.

‘besoin d’assistance masculine, 2k mois de 25 ans et plus atl doivent avoir une voiture doivent savoir comment construire des trucs (de préférence blancs ou gays) en disant simplement * hausser les épaules emoji * (et ne pas gaf sur qui je suis ou ma musique juste J’ai besoin que tu viennes travailler *smiley*),’ a-t-elle posté sur la page qui est immédiatement devenue virale.

Naturellement, Twitter s’est déchaîné avec l’offre d’emploi désormais infâme qui a déclenché un contrecoup parsemé de commentaires hilarants et mesquins.

Si tu me paies ça ne te fâche pas quand le berceau de ton bébé s’effondre https://t.co/mD0U76nfwP – Basé sur Brandon (@legit_scumbag) 6 décembre 2022

Quelques heures plus tard, Walker a répondu avec une vidéo condescendante destinée aux critiques de son offre d’emploi.

« Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, alors pourquoi en parlez-vous ? » dit-elle. “J’aimerais vraiment le savoir. “Oh, 2 000 $ ne suffisent pas, 2 000 $ ne suffisent pas.” Comment savoir si ce n’est pas suffisant ? J’aurais pu dire à quelqu’un de venir ici une fois par semaine et de sentir mon trou du cul et de partir. Comment savez-vous que ce n’est pas assez? Connaissez-vous la description du poste? Connaissez-vous les horaires ?

Summer Walker parle de son opportunité d’assistante n’étant que 2K par mois et voulant de préférence un homme homosexuel blanc pic.twitter.com/SyW9RgDc3z — ROI 👑 (@Splashystackss) 6 décembre 2022

Oh, mais elle était loin d’avoir fini.

« Je suis en congé maternité, je ne travaille pas. Nous n’avons pas de spectacles, nous n’avons pas d’apparitions en club, nous n’avons nulle part où aller et rien à faire », a-t-elle poursuivi. «J’ai dit à quelqu’un de venir ici une fois par semaine pour venir sortir mes putains de poubelles, des conneries comme ça. Mettez de l’essence dans ma voiture, merde que je n’ai pas envie de faire. Mais ce n’est pas votre affaire à tous, je n’ai pas à vous l’expliquer.

Pour lire le reste du clapback de Summer sur les critiques de son père, cliquez ici, puis revenez et partagez vos réflexions sur l’offre d’emploi douteuse de GloRilla ?

Travailleriez-vous pour une célébrité pour 550 $/semaine ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur l’offre d’emploi de Big Glo.